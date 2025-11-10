Otras cuatro personas heridas al ser arrastradas por el mar en Lanzarote

Cuatro personas han resultado heridas este lunes al ser arrastrados por un golpe de mar en la zona de Los Charcones, en el sur de Lanzarote, tras un fin de semana tráfico con este tipo de accidentes en Canarias, que el sábado dejaron un saldo de tres muertos y quince heridos en Tenerife.

Según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, en el caso de Los Charcones los bañistas auxiliados por su personal eran procedentes de Cataluña y de Francia, con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, informa Efe.

Los cuatro estaban bañándose en una de las charcas que se forman junto a la marea, cuando una ola sobrepasó el nivel del charco y los arrastró.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, cuando los recursos llegaron al lugar, los afectados ya habían podido salir del agua aunque estaban en una zona de difícil acceso, por lo que bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción colaboraron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para llegar a la zona.

Los recursos sanitarios atendieron entonces a los heridos, entre ellos un hombre de 43 años y otro de 25, ambos con policontusiones de carácter moderado, que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. Mientras, otro joven de 23 años sufrió erosiones leves y fue evacuado en ambulancia al Centro de Salud de Playa Blanca, informa Ep. Una de las mujeres fue trasladada al centro de salud de Playa Blanca.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Yaiza se hicieron cargo de instruir diligencias correspondientes.

Alerta de la Aemet

En este sentido, hay que señalar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado este lunes de que habrá un temporal de lluvias y vientos afectará a las Islas Canarias durante los próximos días, ya que la borrasca "Claudia", situada en el Atlántico, alcanzará al archipiélago entre el miércoles y el jueves con chubascos que pueden ser fuertes y muy fuertes, así como persistentes y acompañados de tormenta, en las islas occidentales.

Según la predicción de la Aemet, los chubascos serán más probables en las vertientes suroccidentales de las islas, donde se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales, informa Servimedia. Además, las lluvias irán acompañadas de fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado, y también podrían dar lugar a temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos.