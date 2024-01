El Papa defiende las bendiciones a parejas homosexuales de los críticos que han sacado "conclusiones feas"

El Papa ha defendido este lunes la bendición por la Iglesia de parejas del mismo sexo en respuesta a las críticas que algunos obispos han dirigido a la histórica decisión en el seno de la fe católica.

Francisco I ha querido así mostrar su pesar por las "conclusiones feas" que han sacado principalmente los obispos de África, a excepción de los de Kenia y Sudáfrica, después de que anunciasen que no van a aplicar la medida en las diócesis del continente.

"A veces las decisiones no se aceptan porque no se entienden", señaló el Sumo Pontífice en las que son sus primeras declaraciones públicas después de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe autorizase en un documento la celebración de breves actos de bendición a parejas "en situación irregular" , entre las que se encuentran las homosexuales o las de divorciados que se han vuelto a casar.

En la entrevista con el Canal 9 italiano ha advertido de que la oposición a la iniciativa del Vaticano entraña el "peligro" de que "si algo no me gusta, me convierto en una resistencia", refiriéndose sin citarlo directamente al desacuerdo mostrado por determinados cargos de Iglesia como el cardenal Robert Sarah que le acusó de caer en una herejía al sacar adelante las bendiciones.

Así todo, el Papa ha admitido que cuando toma este tipo de decisiones revolucionarias siente cierta soledad al enfrentarse a sectores que no las aceptan por desconocimiento. "El Señor bendice a todos, a todos, a los que vienen. A cada persona. Luego la gente tiene que ver qué camino le propone el Señor. Pero hay que llevarles de la mano y ayudarles a ir por ese camino, no condenarles desde el principio. Esta es la labor pastoral de la Iglesia", ha acabado recordando en el espacio que dedicado en la entrevista a tratar las consecuencias de la medida.

Las declaraciones de Francisco I se producen tres días después de que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, revelase que ha recibido hasta en tres ocasiones "mensajes amenazadores" que decían, textualmente, "te destruiremos".