EL Papa "ha descansado bien" durante la noche

El Papa Francisco "ha descansado bien" esta pasada noche, según trasladó hoy la oficina de prensa de la Santa Sede en redes sociales y recogió el portal Vatican News.

Se trata de la primera información en el día de hoy sobre el Papa, ingresado desde el viernes de la pasada semana en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma por una neumonía bilateral.

Ayer, viernes, los médicos que atienden al papa Francisco aseguraron que "no está fuera de peligro". "Si la pregunta es ¿está el Papa fuera de peligro? No, todavía no ¿Pero está ahora en peligro de muerte? La respuesta, una vez más, es no. Hace unos minutos salió de la habitación para ir a la capilla, a rezar", señalaron ayer en una rueda de prensa.

Adelantaron que seguirá ingresado al menos una semana más para recuperarse de su neumonía. Los comunicados de la Santa Sede de los últimos días han ido mostrando "leve mejoría" en la condición del Papa y han precisado que no presentaba complicaciones cardiacas ni precisaba respiración asistida, informa Servimedia.