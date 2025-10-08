El carnicero de TikTok: así puedes comprar carne para toda la semana por menos de 30 euros

La situación económica en España es complicada. La mitad de las familias reconoce que llega justa a final de mes como consecuencia de la subida generalizada de precios, según un estudio. La principal consecuencia es que la cesta media ha menguado en tamaño casi un 50% en los últimos cuatro años, aunque el valor ticket medio apenas ha descendido un 13% en el último año. Esto significa que el consumidor español ha reducido el tamaño de su cesta de la compra drásticamente en los últimos cuatro años, pasando de 23 a 12 productos.

El objetivo principal es maximizar el ahorro buscando todas las promociones y descuentos posibles. Esto también lleva a excluir algunos productos que son más caros. Uno de los que muchas veces se recorta es la carne pese a ser una fuente rica en proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B, hierro hemo fácilmente absorbible, zinc y otros nutrientes esenciales que ayudan al desarrollo muscular, la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Sin embargo, al contrario de lo que se pueda pensar, no hace falta renunciar a la carne para realizar una compra económica. El carnicero conocido en redes sociales como 'El As Carnicero', uno de los más virales y reconocido en TikTok, explica cómo hacer la compra semanal de carne: "Te enseño a a comprar por menos de 30 euros carne para toda la semana", afirma al comienzo de su vídeo.

El truco para comprar carne para toda la semana por menos de 30 euros

El vídeo se centra en los productos a comprar y el precio de cada uno. En primer lugar, el carnicero señala un pollo de dos kilos: "Vale unos ocho euros el pollo entero". Hace un importante inciso: "El carnicero como profesional, te va a sacar los muslos y contramuslos para horno o deshuesado para la plancha". Explica la cantidad que suele salir: "De cada pechuga sacamos unos cinco o seis filetes, unos doce en total. Luego tenemos las dos alas y la carcasa, que podemos hacer un caldito".

Carne istock

El siguiente alimento que señala es el magro de jamón o de cerdo: "De aquí vamos a pedirle un kilo al carnicero", señala. Explica que el precio aproximado es de unos 7,50€. Detalla para qué se va a utilizar: "De aquí vamos a elegir medio kilo para picar, que lo gastaremos para una pasta, para una lasaña o hacernos unas hamburguesas, y el otro medio kilo para magro con tomate o lo preparamos para hacer unos filetes empanados o a la plancha".

Hay espacio para la ternera

"Ahora unos filetes a la plancha", señala. De este tipo de carne debe ser aproximadamente medio kilo y suele valer en torno a siete euros. No es lo único de ternera: "Medio kilo de ternera para guisar". Explica por qué para este uso: "Como ya hemos llevado cerdo para picar, ahora ternera para guisar". El medio kilo está en unos 6,50€ aproximadamente. Este es el último paso de la compra semanal de carne.

Por último hace recuento y suma todas las cantidades: "Lo tienes todo por aproximadamente 29 euros. Te ahorra dinero y comes toda la semana carne", concluye. Algunos comentarios le dan la razón: "¡Comprar los pollos enteros! He sacado 3 comidas del pollo", afirma una usuaria. Otra hace un llamamiento a ir al pequeño comercio: "Totalmente de acuerdo con la idea y tiempo de ir a la carnicería, sales ganando... pero por desgracia la gente tira de supermercado por falta de tiempo o comodidad. Es menos calidad y más encarecida".

Las voces discordantes aparecen por el precio: "¿Este video de cuándo es? Si los filetes de ternera están a 18 pavos y la magra a 14", reclama un usuario. Otro sigue el mismo camino: "¿Filete de ternera para la plancha medio kilo a 7€?? Barato me parece. En Pamplona el kilo (Babilla) está entre 18€ o 21€kg. Más o menos".