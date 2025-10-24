Una estadounidense en Sevilla: "Nunca había visto algo así en toda mi vida"

Recién llegada a Sevilla, la creadora de contenido estadounidense @drizzlesrizzle ha causado revuelo en redes sociales tras compartir en TikTok su primera impresión de la capital andaluza. En un vídeo que ya acumula cerca de 800.000 reproducciones, compara la ciudad con su experiencia diaria en Estados Unidos.

"No entiendo cómo puede sostenerse la idea del excepcionalismo estadounidense", afirma. Mientras en su día a día en el país norteamericano se enfrenta a desplazamientos en autopistas de seis carriles para ir al supermercado, en Sevilla observa a la gente disfrutando de una copa de vino, compartiendo tapas y conversando tranquilamente a las 11 de la noche. "¿De qué hablan cuando dicen que somos el mejor país del mundo?", se pregunta la joven. Y añade: "Nunca había visto algo así en toda mi vida".

Su testimonio llega en un momento en el que España se ha consolidado como destino preferente para expatriados. Según el Expat City Ranking 2024 de InterNations, ciudades como Málaga, Alicante, Valencia y Madrid figuran entre las 10 más acogedoras del mundo para vivir.

Este fenómeno refleja una tendencia creciente: el interés de jóvenes y creadores digitales por instalarse en ciudades europeas que combinan calidad de vida, clima agradable y un coste de vida más asumible que en grandes urbes estadounidenses.