Detienen a dos hombres circulando por la A-67 con 80 kilos de speed

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 32 y 40 años, ambos de nacionalidad colombiana, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendidos transportando 80 kilos de 'speed' en una furgoneta.

Se trata de la mayor incautación de esta sustancia en Cantabria desde el 2011, cuando en la denominada 'Operación Cafeto', la Guardia Civil confiscó 105 kilos de 'speed'. Asimismo, esta incautación figura entre las mayores de esta sustancia ilegal registrada en España en lo que va de año.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 19 de agosto en la autovía A-67, a la altura de la localidad de Lantueno (Santiurde de Reinosa). Una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó una furgoneta que despertó sospechas y decidió interceptarla para identificar a sus dos ocupantes.

47 envases de plástico

Tras verificar las identidades, se comprobó que el copiloto tenía un señalamiento en vigor de identificación y comprobación por lo que se procedió al registro del vehículo. Durante la inspección, los agentes encontraron oculta entre diverso material de obra una bolsa de grandes dimensiones que contenía 47 envases de plástico con un contenido líquido de color blanquecino y frío.

Una prueba a una muestra del contenido dio resultado positivo como metanfetamina -'speed'-. El peso total de la sustancia ilegal incautada ascendía a 80 kilos. Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública.