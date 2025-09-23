Costco lo vuelve a hacer: la nueva cheesecake que arrasa en su supermercado

Costco ha vuelto a despertar la atención de sus clientes con un lanzamiento inesperado en su sección de repostería: una cheesecake de pistacho que se vende por 19,99 € y que promete marcar la diferencia frente a otras tartas del mercado. El motivo está en su elaboración, utilizan crema de pistacho original, sin recurrir a saborizantes artificiales, lo que le da un perfil mucho más auténtico y natural. La textura cremosa y el atractivo del pistacho, uno de los sabores más demandados en postres actuales, están convirtiendo a esta tarta en uno de los productos estrella de la temporada.

Qué ofrece la cheesecake de pistacho de Costco

La propuesta de Costco no es una tarta cualquiera. Se trata de una tarta de queso con un toque de pistacho real, una apuesta que busca diferenciarse de muchas versiones industriales que suelen basarse en aromas artificiales. La gran baza de este producto está en la naturalidad del ingrediente principal, que aporta un sabor más intenso y fiel al fruto seco.

Además, su textura cremosa ha sido destacada en las primeras impresiones de clientes que la han probado, lo que refuerza la sensación de estar ante un postre de calidad superior al habitual en grandes superficies. Todo ello, acompañado de un precio competitivo de 19,99 €, la sitúa en un rango atractivo para quienes buscan un postre especial para compartir en familia o en reuniones.

Por qué está generando tanta expectación

El lanzamiento ha tenido eco en redes sociales, donde los usuarios de Costco comparten imágenes y opiniones sobre la tarta. El interés no es casual, el pistacho se ha convertido en un sabor de tendencia en repostería y heladería, y pocas cadenas de distribución lo ofrecen en un formato de cheesecake con estas características.

Tarta de queso de pistacho instagram: novedadescostco

A diferencia de otras tartas de supermercado, que pueden resultar demasiado dulces o artificiales, la propuesta de Costco apuesta por un sabor más natural. Esa diferencia explica por qué ha despertado tanta curiosidad y se percibe como un producto “premium” dentro de un supermercado conocido por la relación calidad-precio de su catálogo.

Lo que conviene tener en cuenta

Aunque la cheesecake de pistacho está generando entusiasmo, hay algunos aspectos a considerar. En primer lugar, su disponibilidad puede variar según el centro, por lo que no está garantizado encontrarla en todas las sucursales de Costco en España. Además, al tratarse de un producto con ingredientes más naturales, es previsible que tenga plazos de conservación más cortos, lo que obliga a planificar mejor su consumo.

Por último, aunque el precio de 19,99 € resulta competitivo en relación a la calidad, puede parecer elevado para quienes buscan opciones más sencillas o económicas. Sin embargo, para los amantes del pistacho y de las tartas de queso, esta novedad se perfila como una compra que merece la pena probar.