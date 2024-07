La Policía detiene a 15 reclutadores para el timo del "hijo en apuros"

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas – Madrid (8), Ciudad Real (1), Guadalajara (1), La Coruña (1), Cuenca (1), Almería (1), Sevilla (1), Vitoria (1) - en la nueva fase de una investigación contra una organización especializada en la conocida como estafa del “hijo en apuros”. Los estafadores obtuvieron un beneficio ilícito de 60.000 euros. La operación se inició en 2022 y ha dado lugar a la detención de centenares de “mulas” y decenas de captadores. Estos arrestos se suman a las 65 detenciones realizadas hasta el momento por todo el territorio nacional, todos ellos presuntos integrantes de una de las principales organizaciones criminales dedicadas a esta conocida estafa, con la que habrían obtenido más de 410.000 euros.

Durante la primera fase de la operación se detuvo a 65 integrantes de la organización criminal que, asentados en Málaga, Cataluña y Madrid, habían estafado 410.000 euros a víctimas de esta modalidad delictiva. Entre los arrestados se encontraban los dos líderes de la trama y se intervino una base de datos con más de 500 archivos de hojas de cálculo en los que se almacenaban los datos de potenciales víctimas.

Como resultado de la operación, se obtuvieron informaciones que han permitido llevar a cabo esta nueva fase en la que se intervinieron diversos dispositivos electrónicos, gracias a los cuales se pudo llevar a cabo la identificación y localización de los detenidos, encontrándose diez de estos en la base de la pirámide criminal, desempeñando labores de “mula” informática y otros cinco relacionados con la gestión de cuentas, la captación de mulas y el reparto de beneficios.

El modus operandi consiste en que los estafadores contactan con padres y madres de familia, haciéndose pasar por sus hijos o hijas, y les solicitan una cantidad de dinero con diferentes pretextos. Las víctimas reciben un mensaje de texto desde un número de teléfono nacional por alguien que en realidad está suplantando la identidad de su hijo o hija, e incluso en algunos casos llegan a utilizar imágenes de los mismos extraídos de sus propios perfiles en redes sociales. Para hacerles caer en el engaño les indican que su móvil no funciona y que necesitan hacer unos pagos urgentes, comprar un ordenador o un móvil nuevo y que, además, no pueden recibir llamadas.

Las víctimas terminan efectuando el pago con transferencias inmediatas, imposibles de recuperar, puesto que para cuando las personas perjudicadas consiguen establecer la comunicación con sus verdaderos hijos o hijas ya es demasiado tarde y el dinero se encuentra en posesión de los estafadores.

Desde la Policía Nacional se quiere hacer hincapié en que la principal lucha contra este tipo de delitos empieza por la prevención por parte del ciudadano, exponiendo a continuación una serie de consejos para evitar ser víctimas de este tipo de estafa:

• No perder la calma e intentar contactar con su hijo por otra vía que no sea Whatsapp. Si no es posible preguntar a algún familiar o amigo

• Sospechar del lenguaje o expresiones de la persona que nos escribe

• En caso de haber sido víctima de la estafa acudir a las dependencias de la Policía Nacional o llamar al 091