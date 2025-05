Un nuevo retraso en la compra de balas para la Guardia Civil

La Guardia Civil tendrá que esperar más tiempo para formalizar su último contrato de compra de balas. La polémica del Gobierno de Pedro Sánchez con Israel se une ahora la búsqueda de la oferta perfecta que se está haciendo derogar. El Instituto Armado ha prolongado unas semanas más el plazo de presentación de propuestas, según una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El calibre que busca ahora adquirir la Guardia Civil no es el mismo que tuvo que ser anulado tras la gran bronca política de Pedro Sánchez con sus socios de izquierda. Esa licitación aún no ha sido publicada aunque ya se ha revocado por parte del Gobierno. El contrato fue adjudicado el 21 de octubre de 2024 a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, por 6.642.900 euros.

Así, el inicio del proceso de adjudicación arrancó a finales de abril. El pliego buscaba adquirir un total de 50.000 munición eslabonada en dos lotes. El primero de ellos es del calibre 5,56 con un mínimo de 20.000 unidades por un precio de 1,6 euros. El segundo de ellos busca 30.000 unidades del calibre 7,62 por un precio unitario de 1,7 euros. Todo ello con un gasto de 100.430 euros.

"Un contrato poco habitual"

Esta compra finalmente se retrasará unas pocas semanas. El Servicio Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil solicitó ampliar el plazo de presentación de las oferta. "Se fundamenta en la necesidad de que los licitadores tengan más tiempo para preparar las muestras, ya que el equipamiento objeto del contrato es muy técnico, poco habitual en el mercado y con gran dificultad para la entrega de muestra", remarca la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Ante esta petición, la Jefatura de Asuntos Económicos dispuso ampliar el plazo hasta el 3 de junio. "A los efectos de que los licitadores puedan presentar las muestras y las ofertas adecuadas, y en aras de cumplir los principios de publicidad y libre concurrencia, y así poder disponer del mayor número de licitadores potenciales", remarca el documento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado David Jar La Razón

Cabe reseñar que el Portal de Contratación detallaba que el plazo de ejecución del contrato será de dos meses desde "el 1 de mayo o desde el día siguiente a la formalización del contrato, si esta fuera posteriores". La fecha señalada para la apertura de los sobres será el 10 de junio.

El calibre que se adquiere está estrechamente relacionado con la participación de la Guardia Civil en Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ante esta situación es "es necesario disponer de equipos y material compatibles con los que tienen de dotación los componentes de las Fuerzas Armadas con los que realizan esas misiones".

Balas para conflictos bélicos

"Se estima necesario adquirir este tipo de munición tanto para su uso en las distintas zonas de conflicto bélico como para la instrucción del personal especialista de la Guardia Civil, con el objetivo de que alcancen un elevado grado de seguridad y manejo", señala el Instituto Armado sobre este contrato en una memoria que justifica el gasto. Ya se advirtió que este tipo de cartuchos "no se compran de forma recurrente, al ser empleados únicamente en este tipo de misiones, por lo que resulta inviable planificar su contratación".

Sobre la idoneidad del mismo defienden que esta munición es la preferente "para ser utilizada con cintas desintegrables, uniendo los cartuchos desde la mitad del casquillo hasta el culote, diseñada para usarse en ametralladoras, alcanzando con éxito las misiones encomendadas". En las bases de la misma no se menciona en ningún momento que las empresas israelíes puedan optar al mismo.

Pistola y balas intervenidas en el marco de la operación Europa Press

Esta circunstancia podría provocar que las compañías armamentísticas de Israel puedan conseguir este contrato si presentan la mejor oferta económica. Una situación que supondría un nuevo escenario de conflicto en el Gobierno debido al posicionamiento expresado de no comprar ni balas ni armas por el conflicto en Gaza.