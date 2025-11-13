Premio seguro: Un español y dos georgianos se dedicaban a robar boletos de "rasca y gana" en gasolineras de Navarra

Agentes del puesto de la Guardia Civil deAlsasua han detenido a tres personas, un ciudadano español y dos de nacionalidad georgiana, como presuntas autoras de un delito continuado de hurto, tras ser localizados en el aparcamiento de una estación de servicio a bordo de un vehículo que coincidía con el utilizado en varios robos de cupones de "rasca y gana".

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por responsables de varias gasolineras que habían sufrido el hurto de boletos tipo “rasca y gana”. La actuación se precipitó cuando la responsable de una estación de la localidad de Alsasua comunicó la presencia de un turismo con matrícula francesa que coincidía con el vehículo grabado en anteriores episodios. Personada en el lugar una patrulla del Puesto de Alsasua, los agentes identificaron a sus ocupantes, quienes resultaron ser los mismos que aparecían en las grabaciones de seguridad de diferentes estaciones afectadas.

Tras su detención, se les imputó un delito continuado de hurto, al estar presuntamente implicados en diez hechos delictivos cometidos en estaciones de servicio de Navarra, Cantabria, Asturias, País Vasco y Tarragona, con una valoración conjunta de 5.082 euros en boletos sustraídos.

El modus operandi de los presuntos autores consistía en distraer al empleado de la estación de servicio mientras otro de los implicados accedía al interior del mostrador para sustraer los boletos tipo “rasca y gana”. En Navarra y País Vasco actuaban de forma conjunta los tres detenidos, mientras que en el resto de provincias variaban la dinámica y número de participantes. El vehículo utilizado, un turismo de matrícula extranjera, servía para desplazarse entre las distintas localidades y cometer los hechos delictivos.