La prueba casera para saber si te han echado un mal de ojo: solo necesitas dos ingredientes de cocina

Dicen que cuando un año se vuelve demasiado largo, lleno de tropiezos y malas vibras, lo mejor es despedirlo con una limpieza energética.

Eso mismo asegura Triana, conocida en TikTok como @tritri_fdez, quien se presenta como "tu amiga de las energías y los cristales".

En uno de sus últimos vídeos confiesa que 2025 ha sido una auténtica tortura y que no piensa comenzar 2026 sin antes hacer una limpieza profunda. Pero antes de llegar a eso, invita a su comunidad a probar una "prueba de fuego"muy simple para saber si realmente lo necesitan.

Dos ingredientes que todos tenemos en casa

Triana explica que la prueba requiere solo dos elementos que además usamos a diario,un vaso con agua y un poco de aceite.

No se trata de magia complicada ni de materiales extraños, sino de un ritual simbólico al alcance de cualquiera. Ella cuenta que este método sirve para descubrir si hay mal de ojo, envidias o energías negativas alrededor.

El procedimiento es sencillo. Primero se llena el vaso con agua. Luego se toma un pelo de la cabeza, aunque también se puede usar el dedo índice de la mano derecha y se dejan caer tres gotas de aceitesobre la superficie del agua, una a una.

Después solo hay que dejar el vaso reposar durante un minuto y observar lo que ocurre.

Lo que revelan las gotas de aceite

Según Triana, el comportamiento de las gotas de aceite en el agua es lo que determinará el resultado. Si las gotas se mantienen separadas, todo está bien, no hay mal de ojo ni influencias negativas actuando.

Si las gotas se hunden, significa que sí hay mal de ojo o energía pesada en el entorno. Pero si las tres gotas se juntan y se fusionan, es señal de que alguien podría estar enviando envidias o energía dirigida.

La creadora realiza la prueba en el vídeo, mostrando el resultado en directo. Espera unos segundos y observa cómo las tres gotas terminan uniéndose. "A mí se me ha juntado… me cago en la leche".

Entre humor y energía

Más que un ritual esotérico, esta práctica se entiende como una forma sencilla de desconectar del estrés diario y prestar atención al propio bienestar.

Con un tono desenfadado y algo de humor, se presenta como una pequeña rutina simbólica para cerrar etapas y empezar el nuevo año con una actitud más ligera.

No se trata de magia, sino de dedicar un momento a uno mismo, observar, respirar y soltar lo acumulado. A veces, basta un vaso, unas gotas de aceite y un minuto de calma para hacer balance… o simplemente para reírse un poco en el intento.