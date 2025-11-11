Estancos
El precio del tabaco cambia esta semana y afecta a dos marcas muy conocidas de cigarrillos
Conoce las nuevas tarifas de venta al público de cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa que han entrado en vigor
Vuelve a cambiar el precio del tabaco en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarrillos, cigarros, cigarritos o picaduras de pipa.
La Resolución del 7 de noviembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 8 de noviembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.
Entre las marcas afectadas se encuentran 'B.N', 'Ducados' o 'Herencia', en cigarrillos, así como 'Farias', 'Partagás' o 'Trinidad', en cigarros y cigarritos. Las últimas semanas también han varado su coste algunas marcas muy conocidas como Chesterfield o Winston.
Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:
Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares
CIGARRILLOS
Euros/cajetilla
- B.N. Beige Duro. 6,20
- B.N. Clásico Duro.6,20
- Ducados 25 Azul Duro. 7,50
- Ducados Azul Blando. 6,20
- Ducados Azul Duro. 6,20
- Ducados Azul/Blanco Blando. 6,20
- Ducados Azul/Blanco Duro. 6,20
- Ducados Blanco Duro. 6,20
- Ducados Dark Blue 22 (22). 6,60
- Gauloises Brunes. 6,35
- Gitanes Cortos Con Filtro Duro. 7,00
- Gitanes Cortos Sin Filtro Duro. 7,00
- Herencia Blando. 6,35
- Herencia Duro. 6,35
- Sombra Dark Blue KS Box (20). 5,35
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
A. FLORES
- Flores y Rodriguez 18th Anniversary Gran Toro C (24). 12,95
COLONIALES
- By Farias (25). 1,00
CONSTANTINO GONZÁLEZ
- Constantino González Claro Lancero 7 x 42 M (10). 5,85
FARIAS
- Superiores (25). 1,90
- Superiores (5). 1,90
- Superiores (50). 1,90
PARTAGÁS
- Partagás Cedros Año Chino (18).64,00
TRINIDAD
- Trinidad Short (40). 1,50
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/envase
COBURN
- Capa Natural Blue (el envase de 20). 3,85
- Capa Natural Red (el envase de 10). 2,00
- Capa Natural Red (el envase de 20). 3,80
- Dark (el envase de 20). 3,80
DUCADOS
- Mini (el envase de 20). 4,10
- Mini Classic (el envase de 20). 4,10
- Rubio Cigarritos (el envase de 12). 2,35
- Rubio Cigarritos (el envase de 20). 3,75
DUCADOS RUBIO CIGARS
- Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10). 2,00
DUX
- Maior (el envase de 10).3,50
- Puritos (el envase de 10). 3,15
ENTREFINOS
- Cortados (el envase de 10). 5,50
- Java (el envase de 10). 5,50
- Mini (el envase de 20). 5,00
FARIAS
- Chicos (el envase de 10). 6,10
- Club (el envase de 20). 5,85
- Mini (el envase de 10). 2,90
- Mini (el envase de 20). 5,50
- Puritos (el envase de 10). 6,00
FLEUR DE SAVANE
- Petit Cigare (el envase de 20). 5,90
MONTES SERIE N
- Montes Serie N.P.C. Bundle (el envase de 20). 34,00
- Montes Serie N.P.L. Bundle (el envase de 20). 39,00
- Montes Serie N.P.N. Bundle (el envase de 20). 50,00
- Montes Serie N.R. Bundle (el envase de 20). 40,00
WEST
- Cigarritos (el envase de 17).3,10
PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
- Musth Gap Fut (200 g). 32,30
- Musth Koko Dream (125 g). 22,60
- Musth Ornj Team (200 g). 32,30
- Musth Red Gape (200 g). 32,30
- Musth Rocketman (200 g). 32,30
- Musth Sea Backtrn Ti (200 g). 32,30
- Stral Alberino (200 g). 17,90
- Stral Alberino (50 g). 5,00
- Stral Black Mln (200 g).17,90
- Stral Black Mln (50 g). 5,00
- Stral Kiva (200 g). 17,90
- Stral Kiva (50 g). 5,00
- Stral Lit Schi (200 g). 17,90
- Stral Lit Schi (50 g). 5,00
- Stral The Rza (200 g). 17,90
- Stral The Rza (50 g). 5,00
- Stral Tik Tok (200 g). 17,90
- Stral Tik Tok (50 g). 5,00
- Tangiers 10 (250 g). 37,00
- Tangiers 111 (250 g). 37,00
- Tangiers 113 (250 g). 37,00
- Tangiers 114 (250 g). 37,00
- Tangiers 118 (250 g). 37,00
- Tangiers 119 (250 g). 37,00
- Tangiers 123 (250 g). 37,00
- Tangiers 132 (250 g). 37,00
- Tangiers 135 (250 g). 37,00
- Tangiers 136 (250 g). 37,00
- Tangiers 138 (250 g). 37,00
- Tangiers 139 (250 g). 37,00
- Tangiers 143 (250 g). 37,00
- Tangiers 16 (250 g). 37,00
- Tangiers 19 (250 g). 37,00
- Tangiers 24 (250 g). 37,00
- Tangiers 27 (250 g). 37,00
- Tangiers 3 (250 g).37,00
- Tangiers 34 (250 g). 37,00
- Tangiers 35 (250 g). 37,00
- Tangiers 38 (250 g). 37,00
- Tangiers 4 (250 g).37,00
- Tangiers 5 (250 g).37,00
- Tangiers 51 (250 g). 37,00
- Tangiers 57 (250 g). 37,00
- Tangiers 58 (250 g). 37,00
- Tangiers 59 (250 g). 37,00
- Tangiers 6 (250 g).37,00
- Tangiers 62 (250 g). 37,00
- Tangiers 63 (250 g). 37,00
- Tangiers 69 (250 g). 37,00
- Tangiers 74 (250 g). 37,00
- Tangiers 76 (250 g). 37,00
- Tangiers 77 (250 g). 37,00
- Tangiers 78 (250 g). 37,00
- Tangiers 8 (250 g).37,00
- Tangiers 87 (250 g). 37,00
- Tangiers 9 (250 g).37,00
- Tangiers 90 (250 g). 37,00
- Tangiers 91 (250 g). 37,00
- Tangiers 92 (250 g). 37,00
- Tangiers 93 (250 g). 37,00
- Tangiers 94 (250 g). 37,00
- Tangiers 96 (250 g). 37,00
- Tangiers 96a (250 g). 37,00
Nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla
CIGARRILLOS
Euros/cajetilla
- Ducados Azul Blando. 4,25
- Ducados Azul Duro. 4,25
- Herencia Blando. 4,45
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
FARIAS
Superiores (25).1,45
Superiores (5).1,45
Superiores (50).1,45
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/envase
DUCADOS
- Mini (el envase de 20). 3,60
- Mini Classic (el envase de 20). 3,60
DUX
- Maior (el envase de 10).3,10
- Puritos (el envase de 10). 2,80
ENTREFINOS
- Cortados (el envase de 10). 4,10
- Java (el envase de 10). 4,10
- Mini (el envase de 20). 4,10
FARIAS
- Chicos (el envase de 10). 4,50
- Club (el envase de 20). 5,00
- Mini (el envase de 10). 2,50
- Mini (el envase de 20). 4,80
FLEUR DE SAVANE
- Petit Cigare (el envase de 20). 4,90
