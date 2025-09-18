Una psicóloga da la clave: por qué la investigación de la muerte de Matilde Muñoz en Indonesia debe llegar hasta el final

Poco a poco se van conociendo más detalles en torno a la muerte de la española Matilde Muñoz en Lombok, Indonesia. Desaparecida desde hacía meses, su cadáver fue encontrado a finales de agosto en una playa de Senggigi, en la zona occidental de la isla. Este jueves ha trascendido que su autopsia revela que al mujer "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia.

Sobre este extremo se han generado minutos de televisión en distintas cadenas, y ha sido en el programa Directo al grano de RTVE donde la psicóloga Irene López Assor ha dado un argumento crucial que refleja la importancia de que la investigación policial esclarezca los hechos en torno a este deceso es crucial, no solo para la propia memoria de Muñoz y su familia, sino para todas las personas mayores de España.

"La investigación no puede cesar por una cosa muy importante: esta mujer después de invertir toda su vida se animó a romper barreras y viajar a Tailandia", aclaraba López Assor desde el plató. "La repercusión social que tienen estas víctimas es mucho más grande de lo que pretendemos; porque la inseguridad que tiene una mujer llegada a cierta edad, que lucha contra todas las barreras, que quiere salir, al ver estos casos lo que hacen es decir, 'no, no, me vuelvo a mi casa, me vuelvo a mi entorno'".

Con este comentario, López Assor deja claro que esclarecer todas las incógnitas alrededor del crimen que acabó con Mati Muñoz es crucial también para todas las personas de la tercera edad, con especial énfasis en las mujeres, que puedan temer dar un vuelco a su vida ante sucesos de esta naturaleza.

A este respecto, en el plató también ha intervenido el periodista Joaquín Campos desde Indonesia, quien ha comentado que además la familia de Mati Muñoz está dolida porque se ha enterado de los resultados de la autopsia a través de los medios. Por ello piden a todo el cuerpo diplomático español que ejerzan toda la presión posible para que la investigación en torno al homicidio de la española no se cierre en falso.