Qué es el celibato voluntario, la broma viral de Rosalía sobre su vida amorosa

Durante años, la vida afectiva de Rosalía ha sido tema de conversación pública. Su relación y ruptura con Rauw Alejandro marcó el 2023, incluso su amistad con Hunter Schafer volvió a los titulares cuando la actriz confirmó que ambas tuvieron un romance de cinco meses en 2019. En 2025, la cantante también ha sido vinculada por la prensa a Emilio Sakraya. Ese ruido de especulaciones es el telón de fondo de su declaración más compartida del otoño.

El contexto: en una charla íntima en el pódcast Radio Noia (Radio Primavera Sound), Rosalía habló de su nuevo álbum y de su situación personal. Al ser preguntada por "crushes", respondió entre risas: "Estoy soltera y soy volcel, o sea, estoy practicando un celibato voluntario… y, por favor, cuando me vean con algún chico por la calle, no se diga inmediatamente que es mi novio". Se nota que la intención de la cantante es desactivar rumores y remarcar que hoy su foco es creativo.

Qué es el "celibato voluntario" (y qué no es)

Volcel es la abreviatura de voluntary celibate (celibato voluntario): una persona que elige no tener relaciones sexuales -y en ocasiones también pausar lo romántico- durante un periodo. No es un voto religioso ni una identidad fija, es una decisión temporal y autónoma. Puede durar semanas, meses o años, y suele responder a motivos muy distintos: enfocarse en un proyecto creativo o laboral, cuidar la salud mental, sanar tras una ruptura, explorar límites personales o, sencillamente, porque ahora no apetece.

No conviene confundirlo con otras etiquetas. No es "incel" (celibato involuntario): esa palabra describe a quien desea sexo o pareja, pero no logra tenerlos y, en internet, se asocia a comunidades con discursos de frustración o resentimiento. Volcel es lo contrario. Tampoco es asexualidad: las personas asexuales pueden no experimentar atracción sexual o hacerlo de forma muy limitada, mientras que el volcel puede sentir deseo, pero decide no actuarlo durante un tiempo. Y no equivale a abstinencia entendida como norma moral impuesta por un credo o por terceros, ya que aquí no hay dogma, hay consentimiento consigo mismo.

En la práctica, el celibato voluntario no "demoniza" el sexo ni las relaciones. Suele enmarcarse como un paréntesis consciente: se blindan energía, tiempo y atención para otras áreas de la vida. Por eso muchas personas que lo eligen ponen límites claros a la curiosidad ajena (rumores, suposiciones) y comunican su decisión para evitar malentendidos en citas o en el entorno. Cuando se vive así -con sentido, fecha abierta y sin culpas- puede mejorar la relación con el propio deseo, con el descanso y con la creatividad. Y, llegado el momento, se puede dejar: volver a tener sexo o a salir con alguien no "invalida" la etapa anterior. simplemente marca otro capítulo.