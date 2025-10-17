Rosalía estrena soltería por sorpresa y anuncia su “celibato voluntario”.

Rosalía está de promoción y eso le lleva a hacer ruido mediático. No solo por sus icónicos estilismos o por el hecho de teñir los pelos de sus axilas a modo de reivindicación, sino también por romper su silencio sobre cuestiones que siempre trata como tabú. La cantante prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual está previsto para el próximo mes de noviembre. Será su cuarto álbum de estudio, después de dejar el listón muy alto con su ‘Motomami’ en 2022. Sus fans están emocionadísimos.

Pero no solo por escuchar cosas nuevas sobre su ídolo, sino también por encontrarse nuevas confesiones sobre su vida privada. Cuando un artista está en promoción relaja su norma de no hablar sobre cuestiones íntimas, para hacer llegar su trabajo a más personas. A pocos les gusta, pero todos terminan cayendo en esta tentación y la cantante catalana no ha podido esquivarlo durante su última entrevista, tras su paso por ‘Radio Noia’ y entrevistarse con Mar Valverdú.

Rosalía, en época de cambios también en lo amoroso

La cantante catalana no solo está estrenando nuevo disco, sino también soltería. Parece que en el amor no ha encontrado la misma fortuna que en la música, pues las grandes historias de amor que protagonizan tiene siempre un trágico final o una pronta resolución y acaban en el olvido. Quizá también siendo fuente de inspiración para sus nuevas letras. Esas en las que ahora se hablará de Emilio Sakraya, quien fuese su novio, como algo del pasado.

“No tengo espacio para crushes. Dejemos ya esta moda del crush. Yo ahora mismo estoy soltera, soy volcel, es decir, estoy haciendo un celibato voluntario. Y, de verdad, pido que, cuando me vean con algún chico por la calle no se diga inmediatamente que es mi novio”, reclama Rosalía, dejando constancia de su ruptura del actor, de la que no había ni tan siquiera rumores. No se sabía que entre ellos existía una fractura o pistas de que hubiese fracasado el amor, pero parece claro que ha triunfado el deseo de la artista por apostar por su propia felicidad, que no pasa por estar con ningún amor.

Atrás deja esos románticos viajes e idílicos paseos con el actor alemán, que tanto juego ha dado en las redacciones y en las redes sociales. No ha cuajado su romance, pese a que se les veía muy comprometidos y felices. Incluso se les veía gastando bromas o haciendo bailes populares en plena calle durante su paso por Barcelona, lo que hacía creer que lo suyo iba a durar. No ha sido así, pero la cantante no le da demasiada importancia y apuesta por su crecimiento personal. Uno que pasa ahora por renunciar al sexo para encontrarse a sí misma.