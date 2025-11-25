¿Qué pasa si mezclo gasolina de 95 y 98 octanos? Estas son las consecuencias

En los últimos años, los conductores se han encontrado con un abanico cada vez mayor de combustibles en las gasolineras: de 95, diesel, gasoil, de 98, etc. Esto ha generado dudas sobre cuál es la opción más adecuada para su vehículo. Entre ellas, una de las más habituales tiene que ver con los distintos tipos de gasolina disponibles y con las diferencias reales entre los 95 y 98 octanos. Aunque ambos carburantes cumplen con estándares de calidad exigidos, su uso responde a necesidades distintas según el tipo de motor y la conducción.

¿ En que se diferencian?

La gasolina de 95 y 98 octanos se diferencian en la resistencia del combustible. Cuanto mayor sea el octanaje, más estable será el combustible a presión y temperatura.

Al mezclar ambos, se obtiene una mezcla con un octanaje intermedio. No se recomienda mezclarlos de forma habitual porque el motor está diseñado para un nivel específico y la mezcla puede no ofrecer beneficios e incluso ser perjudicial. Además, de que esa mezcla no va a darte ningún beneficio, al contrario, a largo plazo lo daña.

Beneficios de usar el mayor octanaje

La mayoría de los coches convencionales tiene motores programados para funcionar con gasolina de 95 octanos. Y si el depósito se llena con gasolina de 98 octanos, no va a hacer que mejore su rendimiento ni que se reduzca el consumo, porque el motor no está diseñado para aprovechar las ventajas de una mezcla de combustible de mayor octanaje.

¿ Cuando usar gasolina 98?

No se trata de un día echar gasolina 98 y otro día de 95. Hay que echar lo que requiera el motor del vehículo. La gasolina de 98 octanos suele ser para automóviles deportivos y de alto rendimiento, y si los motores de esos vehículos se llenan con gasolina de 95, es probable que sufra una reducción en el rendimiento del motor.

Tipos de combustibles La Razón

Elegir el combustible adecuado no solo influye en el rendimiento del vehículo, sino también en su salid a largo plazo. Un tipo de combustible inapropiado puede generar residuos, reducir la eficiencia del motor y aumentar el consumo. Repostar no es solo una cuestión de precio también lo es de cuidar tu motores crucial para el funcionamiento eficiente del motor y para que dure.