Roban un GPS de localización de ganado y se olvidan de desactivarlo: detenidos por la Guardia Civil

Los cacos no estuvieron muy diligentes. Se llevaron una antena de GPS de localización de ganado y no la desactivaron. Resultado: detenidos por la Guardia Civil.

Agentes del puesto de Zarza de Granadilla y a la Central 062 de la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo una actuación relacionada con el hurto de una placa solar y una antena GPS de localización de ganado vacuno, sustraídas en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Casatejada.

Fue activado un dispositivo para localizar el vehículo implicado, del cual solo se sabía, gracias al posicionamiento de la antena, que circulaba por la autovía A-66 en sentido Salamanca, sin disponer de marca, modelo, matrícula ni ningún otro dato identificativo, salvo que se trataba de un vehículo oscuro.

Estas circunstancias hicieron que la búsqueda resultara especialmente compleja, obligando a los agentes a establecer un rastreo dinámico sobre un tramo amplio de la vía.

Los agentes interceptaron un turismo que podría estar relacionado con los hechos, ocupado por un hombre y una mujer. Tras identificarlos, se procedió al registro del vehículo, localizando en el maletero, ocultas entre sacos de pienso vacíos, la placa solar y la antena GPS que habían sido sustraídas horas antes en la explotación ganadera.