Sábado de tormentas, calor y polvo en 13 provincias

El sábado estará marcado por una "acusada inestabilización en la Península", con "chubascos y tormentas fuertes" o persistentes en el Cantábrico y Alto Ebro, que podrán ser "muy fuertes en el Pirineo occidental". En paralelo, el noroeste peninsular registrará "un notable descenso de las temperaturas máximas", mientras que Canarias vivirá otra jornada de calor intenso y calima con concentraciones significativas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la llegada de una vaguada atlántica acompañada de un frente por el noroeste oscurecerá los cielos de oeste a este y descargará "precipitaciones generalizadas" en la mitad norte y en las sierras del este. Las tormentas podrán venir acompañadas de "rachas muy fuertes" de viento, especialmente en el Alto Ebro, el Pirineo occidental y la Ibérica.

En el resto del país, no se esperan lluvias, aunque la mañana arrancará con "nubes bajas, brumas y bancos de niebla" en el extremo este peninsular, el bajo Ebro, Alborán y Mallorca. En Canarias, además del calor y la calima, no se descarta algún "chubasco ocasional en zonas de cumbre".

Las temperaturas "descenderán de forma generalizada", siendo la bajada "más acusada en el noroeste". En cambio, apenas habrá variaciones en el Levante y Baleares. Aun así, el "calor seguirá apretando en Canarias y el valle del Guadalquivir", donde los termómetros volverán a superar los 35 grados, con mínimas que no bajarán de 20 en el Mediterráneo, bajo Ebro y valles del sudoeste, y que incluso se mantendrán por encima de 25 en el archipiélago canario. De hecho, en capitales de provincias tales como Córdoba y Sevilla, los termómetros marcarán máximas de 37 grados, 36 en Badajoz, y 35 grados en Toledo y Granada. Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán hasta los diez grados en Lugo, 12 grados en León, Ourense y Burgos, y 13 grados en Vitoria, Pontevedra y Ávila.

En cuanto al viento, soplará un levante moderado en Cádiz, el Estrecho y el sur de Baleares, con "rachas fuertes en el Estrecho" que tenderán a girar a poniente por la tarde. En el noroeste y el Cantábrico predominarán los vientos del oeste, con "intervalos de fuerte" en la costa. En el resto del país serán flojos y variables, mientras que en Canarias soplarán alisios de este y nordeste con "intervalos de intensidad en zonas expuestas".