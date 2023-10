¿Sabes desde cuándo y por qué se realiza el cambio de hora en España dos veces al año?

Esta noche, en España, habrá que retrasar una hora el reloj debido al cambio de hora. De esta manera, a las 3 de la madrugada, volverán a ser las 2. Así lo marca la legislación que está vigente desde hace más de 40 años en toda la Unión Europea. Una práctica que en la actualidad está en debate desde que en 2018, la Comisión Europea propusiera que cada país decidiera si realizar o no el cambio de hora en invierno.

Sin embargo, no todos los países se ponen de acuerdo con esta medida por lo que, aunque han pasado varios años desde que la Comisión lo sugiriera en un pleno, aun no se ha aprobado la posibilidad de que cada país decida si cambiar o no la hora. Por tanto, esta madrugada hay que retrasar los relojes una vez más.

¿Por qué hay que cambiar la hora?

En 1981 se aplicó por primera vez la Directiva Europea del Cambio de Hora que obligaba a todos los países de la Unión Europea a hacer dos cambios de hora al año: para adoptar el horario de verano a finales de marzo y para volver al del invierno a finales de octubre.

Esta medida se aprobó con el objetivo de paliar la primera crisis energética del petróleo. Pues la directiva creía que si todos los países llevaban a cabo esta práctica se podría ahorrar energía, adelantando el reloj para aprovechar la luz del sol y consumir así menos electricidad. Sin embargo, tan solo era una creencia, pues no había ninguna teoría que respaldase la decisión.

40 años más tarde, la Comisión Europea volvió a poner este debate sobre la mesa al demostrarse que, efectivamente, no se ha conseguido ahorrar nada en lo que respecta al consumo energético, principal objetivo por el que se aprobó la medida. Esta práctica se renueva cada cuatro años y, por el momento, se conoce que seguirá vigente hasta 2026. De esta manera, el BOE ya ha publicado las fechas exactas en las que se producirá de nuevo el cambio de hora durante los próximos tres años.

De verano a invierno:

2023: domingo 29 de octubre

2024: domingo 27 de octubre

2025: domingo 26 de octubre

2026: domingo 25 de octubre

De invierno a verano:

2023: domingo 26 de marzo

2024: domingo 31 de marzo

2025: domingo 30 de marzo

2026: domingo 29 de marzo

Se espera que en 2026 no se renueve la medida del cambio de hora. De hecho, en 2018, cuando la Comisión Europea volvió a poner el debate encima de la mesa, lo hizo con una encuesta previa a ciudadanos de distintos países de la UE. La mayoría se mostraron en contra de esta práctica y en España, el 64% de los encuestados votaron a favor de poner fin a esta medida. No obstante, aun no hay nada confirmado por el Gobierno, por lo que hay que esperar a 2026 para ver qué decisión se toma al respecto.