La Seguridad Social alerta de una estafa vía carta a domicilio: "Nosotros no te hemos enviado esta carta"

La Tesorería General de la Seguridad Social ha alertado de una nueva estafa que está ganando terreno en España: una carta enviada a domicilio bajo la supuesta firma del Ente público. En ella, los estafadores se hacen pasar por la TGSS y te mandan una carta a casa para solicitarte información delicada tras haber sufrido un "ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social".

De esta manera, bajo el marco de la "nueva ley que entró en vigor el pasado mes", junto con la presunta estafa, los delincuentes solicitan al destinatario de la carta que, "si es tan amable", envíe a una dirección de correo una fotografía del DNI por ambas caras, una foto del extracto bancario en el que figure como titular o autorizado de la cuenta y, además, una estimación de la última cantidad de pensión que cobró el mes anterior.

Así, la carta finaliza con una dirección de correo electrónico al que el solicitado debe enviar lo que se le requiere poniendo como asunto la palabra "documentación" y el número de DNI. Todo ello para, según aclaran los estafadores, incrementar la prestación por jubilación "de 75 euros a 150 euros, dependiendo del caso".

Una carta con numerosas incongruencias

"No, nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos quieren robarte tu dinero", empieza diciendo la publicación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Sin embargo, la supuesta comunicación de la administradora financiera de la Seguridad Social esconde numerosas incongruencias por las que puede ser fácilmente detectable de que se trata de una estafa. Así, lo primero que llama la atención son las numerosas faltas de ortografía que contiene, como por ejemplo referirse al organismo como "seguridad social" sin mayúsculas y el uso incorrecto de las comas, entre otras.

Además, otro error por el que se detecta que es un fraude es por la cercanía de la carta con expresiones como "si es tan amable". Si se tratase de una comunicación oficial, la carta no te estaría pidiendo permiso y rogándote que se lo mandaras, si no que tan solo te informaría de la situación.

Por su parte, la TGSS también añade que ellos "nunca" van a pedir datos sensibles a los ciudadanos. Además, recalca la rareza de que hayan sufrido un supuesto ataque y hayan perdido todos los datos pero no el nombre y la dirección, sino tan solo el número de cuenta del banco... Todo ello sumado a que la carta es supuestamente enviada por la TGSS y, al final de la misma, la firma es de la presunta Directora General del INSS, dos organismos diferentes.

Por todo ello, la TGSS avisa de que en estos casos siempre hay que desconfiar, ya que se trata de información muy delicada que no se debe mandar tan a la ligera. Así, la publicación en redes sociales finaliza con un "si dudas, dínoslo y te ayudamos".