“Solo por un día”: Retiene un coche de prueba durante ocho meses y lo devuelve tras acumular 6.000 euros en multas

Un taller de Toulouse, en el sur de Francia, ha vivido una situación insólita después de que un cliente retuviera durante ocho meses un coche que debía devolver el mismo día. El propietario del negocio acabó recibiendo multas por valor de 6.000 euros, según informó la Cadena SER.

La práctica de prestar vehículos para pruebas de conducción es habitual en el sector del automóvil, ya que permite a los potenciales compradores conocer el modelo antes de formalizar una compra. En este caso, sin embargo, lo que debía ser una jornada de prueba de un Citroën Picasso se convirtió en un largo contratiempo para el taller.

El acuerdo inicial entre ambas partes contemplaba que el coche sería utilizado solo durante un día. El cliente, un hombre de 64 años, no devolvió el vehículo y permaneció inlocalizable durante meses. Mientras tanto, el propietario del taller comenzó a recibir sanciones por exceso de velocidad y otras infracciones cometidas con el coche, que terminaron acumulando un importe total de 6.000 euros entre multas y recargos.

La devolución del vehículo y las explicaciones del conductor

Tras más de medio año sin noticias, el taller recuperó finalmente el coche cuando el hombre acudió a devolverlo sin previo aviso. A su regreso, fue interrogado por las autoridades, ante las que alegó dificultades económicas como motivo para no haber cumplido con la entrega ni hacerse cargo de las sanciones impuestas durante ese tiempo.

El incidente ha reabierto el debate en el sector sobre la necesidad de establecer medidas de control más estrictas en la cesión temporal de vehículos para evitar situaciones similares.