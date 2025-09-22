Un temporero de la vendimia es apuñalado mientras dormía en La Rioja

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un temporero de la vendimia en la localidad riojana de Rincón de Soto, en la madrugada del domingo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado hacia las 6.45 del pasado 21 varios ciudadanos alertaron de una agresión sufrida por un temporero en Rincón de Soto.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un varón que había sido apuñalado mientras dormía, presuntamente por otra persona que pernoctaba en el mismo lugar, para robarle.

La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital de Calahorra y, posteriormente, al Hospital San Pedro de Logroño.

El presunto autor de la agresión ha sido identificado y la investigación para el total esclarecimiento de los hechos está en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja.