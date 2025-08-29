Unos testigos de Jehová llaman a su puerta… y lo que les responde te dejará sin palabras

Lo que parecía una visita rutinaria se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. La usuaria de X (antes Twitter) @yukilyd compartió la insólita respuesta que dio su padre cuando dos testigos de Jehová llamaron a su puerta. El vídeo, que ya supera el medio millón de reproducciones, ha generado una mezcla de risas, sorpresa y debate sobre los límites del humor y la espontaneidad.

Según relató la joven, los visitantes comenzaron su presentación con la frase: “Hola, venimos porque seguro que tú también estás pasando por un momento…”. Antes de que pudieran terminar, su padre los interrumpió con un seco y contundente: “Soy satánico”, cerrando la puerta sin más.

La reacción fue tan inesperada que @yukilyd no dudó en compartirla, aclarando que su padre no profesa ninguna religión y que simplemente respondió “porque le incomodan las visitas inesperadas y quiso cortar rápido”.

La publicación acumuló más de 14.000 “me gusta” y cientos de compartidos en cuestión de horas. Muchos usuarios celebraron el humor del padre, mientras otros reflexionaron sobre las dinámicas de las visitas religiosas puerta a puerta. “No esperaba que se hiciera viral, pero ahora nos reímos todos en casa”, escribió la joven en un comentario posterior, sorprendida por la repercusión.