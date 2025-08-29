Viral
Unos testigos de Jehová llaman a su puerta… y lo que les responde te dejará sin palabras
La inesperada respuesta de un padre a dos testigos de Jehová se vuelve viral en X, acumulando más de medio millón de reproducciones
Lo que parecía una visita rutinaria se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. La usuaria de X (antes Twitter) @yukilyd compartió la insólita respuesta que dio su padre cuando dos testigos de Jehová llamaron a su puerta. El vídeo, que ya supera el medio millón de reproducciones, ha generado una mezcla de risas, sorpresa y debate sobre los límites del humor y la espontaneidad.
Según relató la joven, los visitantes comenzaron su presentación con la frase: “Hola, venimos porque seguro que tú también estás pasando por un momento…”. Antes de que pudieran terminar, su padre los interrumpió con un seco y contundente: “Soy satánico”, cerrando la puerta sin más.
La reacción fue tan inesperada que @yukilyd no dudó en compartirla, aclarando que su padre no profesa ninguna religión y que simplemente respondió “porque le incomodan las visitas inesperadas y quiso cortar rápido”.
La publicación acumuló más de 14.000 “me gusta” y cientos de compartidos en cuestión de horas. Muchos usuarios celebraron el humor del padre, mientras otros reflexionaron sobre las dinámicas de las visitas religiosas puerta a puerta. “No esperaba que se hiciera viral, pero ahora nos reímos todos en casa”, escribió la joven en un comentario posterior, sorprendida por la repercusión.
