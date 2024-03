Estafa de la llamada perdida: los números de teléfono a los que nunca debes devolver la llamada

Te llaman por teléfono y antes de que puedas cogerlo, se corta. Llamas a quien te ha llamado, y nadie contesta. Acabas por colgar, pero ya has mantenido la llamada al unos segundos a un número de tarificación especial, quizá en el extranjero, que cobra un importe muy elevado por el establecimiento de la llamada y el tiempo de conexión. Has caído en la trampa, y lo peor es que probablemente no te des cuanta hasta que recibas la factura del teléfono.

Esta estafa lleva años circulando y las autoridades se hacen eco de ella cada cierto tiempo. El engaño está en que los timadores reciben un porcentaje de la tarifa que cobran a la víctima e incluso pueden recibir un dinero extra en el caso de que se mantenga al teléfono un rato más. Se trata del "timo de la llamada perdida" o Wangiri (llama-cuelga) y del que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado recientemente. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa ?

La única manera de prevenir esta estafa es no devolviendo la llamada perdida. Pero si piensas que te ha podido llamar un conocido, lo mejor es que trates de comprobar el número de teléfono.

Según explica la OCU, reconocerás que se trata de un número del extranjero porque su identificador comienza por un “+” o un “00” seguido de un prefijo antes del número de teléfono en sí (el prefijo español es +34 o el 0034, pero los operadores retiran este prefijo para las llamadas nacionales).

Además, hay algunos prefijos especialmente sospechosos. La Guardia Civil ha identificado una serie de números asociados a esta estafa: +355 Albania, +225 Costa de Marfil, +233 Ghana y +234 Nigeria. No obstante, advierte de que puede ser cualquier otro.

En ese sentido, recuerda que si tienes un teléfono móvil que reconozca directamente en el directorio de llamadas la localización de la llamada, lo tendrás más fácil. También, añade la OCU, son de tarificación especial las llamadas con prefijos +803, +806 o +807. Pero si aún tienes dudas, otra opción es, antes de rellamar, recurrir a un buscador web y meter el número exacto que sale en la pantalla para tratar de identificar al remitente.

¿Qué hacer si ya has caído en la trampa?

Denúncialo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría o a través del INCIBE. La OCU recomienda recopilar todas las evidencias que demuestren la estafa: el registro de llamadas de tu teléfono, facturas del operador y cobro del banco.