Todo a punto para la próxima edición de Perrotón Madrid 2025

La ya clásica carrera Perrotón España cumple 14 años apoyando la adopción y tenencia responsable de animales de compañía y la lucha contra el abandono y maltrato animal, habiéndose sumado a este proyecto durante este tiempo 54.500 participantes y 327.000 patas, haciendo llegar su mensaje de concienciación a toda la sociedad española. Considerado el evento «dog lover» más importante de España y Europa, tiene como presidenta de honor a la Reina Sofía, y su embajadora es la actriz y cantante Alejandra Botto.

Tras el rotundo éxito obtenido en sus trece últimas ediciones, Abott Producciones organiza la nueva edición de Perrotón Madrid que se celebrará el próximo domingo 19 de octubre con salida en la Plaza de Colón a las 10 horas, donde los más de 5.000 participantes procedentes de toda España acompañados de sus perros recorrerán 4,5 km por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad de Madrid.

La carrera dispone de una página web en internet www.perroton.org, a través de la cual se tramitan las inscripciones que tienen un precio de 20 euros. Las inscripciones a la carrera estarán abiertas hasta el día 11 de octubre incluido.

Desde su primera edición la carrera ha contado con el apoyo de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Asimismo, Perrotón Madrid Nicka Run ha recibido el respaldo constante de personalidades del mundo de la sociedad, el deporte, el espectáculo y la cultura. Este año, famosos como Carlos Franganillo, la escritora Megan Maxwell, Jacob Petrus, Karla Sofía Gascón, Baltasar Garzón, Angy Fernández o Unax Ugalde participaron en el spot promocional de esta 14ª edición.

Patricia Manterola, una de las cantantes internacionales más reconocidas a nivel mundial, será la invitada especial en el escenario principal de Perrotón Madrid 2025. Una de sus canciones más conocidas en España «Que el ritmo no pare», obtuvo ventas de más de un millón de sencillos y fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España y el tema oficial de la transmisión para Latinoamérica de la Copa del Mundo Korea-Japón. La versión en inglés «The Rhythm» fue la canción oficial del «Gran Premio de Europa F1».

Como en anteriores ocasiones, gracias al patrocinio y la colaboración del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Europea de Madrid, la organización de Perrotón garantizará la salud y el bienestar de los perros participantes en la carrera. En este sentido, se realizarán controles aleatorios de vacunación y se identificará a todos los perros participantes.

En la línea de meta en la Plaza de Colón habrá un pequeño helipuerto para drones que volarán y grabarán tomas aéreas de la carrera, para continuar con el After Run y las diferentes actividades y espacios Perrotón Village, y se celebrará la clásica Jam Session a cargo de la DJ Sofía Cristo.