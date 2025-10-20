Tres marroquíes, condenados a tres años de cárcel por arrojar por una ventana a un argelino por su origen nacional

Tres marroquíes han sido condenados este lunes a penas que suman tres años de cárcel por arrojar por la ventana de un edificio ocupado de San Sebastián a un ciudadano argelino, desde unos seis metros de altura, movidos por el odio y la intolerancia hacia el origen nacional del perjudicado.

Otros dos compatriotas de la víctima se lanzaron ellos mismos por la misma ventana temiendo por su vida, ya que cuando sucedieron los hechos los inculpados portaban un bate de béisbol, un cuchillo y un cristal roto montado en una empuñadura, respectivamente.

A raíz de la agresión, todos los perjudicados resultaron con diversas lesiones, si bien el primero de ellos sufrió, entre otras, heridas en las extremidades y la fractura de los huesos propios de la nariz, así como del tabique nasal.

La condena es fruto de un acuerdo de conformidad entre la fiscal y las defensas de los inculpados, quienes han reconocido los hechos y han admitido ser condenados por dos delitos de amenazas y uno de lesiones con uso de instrumento peligroso con la atenuante de drogadicción.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas del 2 de marzo cuando, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, los tres inculpados, con sus facultades intelectivas y volitivas ligeramente afectadas por el consumo de tóxicos, entraron en la casa ocupada "guiados por sentimientos de menosprecio, rechazo e intolerancia hacia el origen nacional de las tres víctimas, naturales de Argelia".

En este contexto, localizaron a los perjudicados en una de las habitaciones del inmueble y les gritaron: "Sois unos argelinos bastardos, hijos de puta", al tiempo que uno de ellos agarró por el cuello a uno de los okupas y le exhibió una arma blanca mientras los otros dos le instaban a que lo tirase por la ventana, "con ánimo de menoscabar su integridad física".

Al contemplar esta acción, las otras dos víctimas, viendo que los acusados portaban objetos contundentes y ser conscientes de "la progresión y la violencia del ataque", sintieron temor por sus vidas e "impulsados por la necesidad de defenderse decidieron saltar por la misma ventana por la que unos segundos antes había sido arrojado su compatriota".

Además de las citadas penas de prisión, los tres condenados no podrán acercarse a sus víctimas ni comunicarse con ellas durante tres años y deberán compensarlas económicamente por los daños sufridos.

Asimismo, serán expulsados una vez cumplan las dos terceras partes de la condena de cárcel que les ha sido impuesta y para la que les computará el tiempo que ya llevan en prisión provisional.