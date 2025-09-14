Los tres trabajos con mejores salarios para jóvenes sin experiencia según los expertos: "Hay que saber dónde buscar"

Para la mayoría de los jóvenes, encontrar un trabajo que se ajuste a sus estudios, esfuerzo y expectativas se ha convertido en una tarea cada vez más lejana. La relación entre el salario ofrecido y el coste de vida ha perdido toda lógica, especialmente si se compara con lo que vivieron generaciones anteriores. Donde antes bastaba con un empleo estable para planificar una vida, hoy muchos jóvenes encadenan contratos temporales sin apenas margen para ahorrar ni aspirar a algo más. Este cambio de paradigma ha modificado por completo la manera en que los jóvenes se relacionan con el mundo laboral, y ha generado una sensación constante de frustración y desarraigo.

A esta precariedad se suman factores externos que agravan aún más la situación. La crisis de la vivienda impide a muchos independizarse incluso teniendo ingresos, mientras que el aumento sostenido de la cesta de la compra deja en evidencia que el sueldo medio ya no cubre lo básico. La idea de futuro se ha vuelto difusa, casi irreal, para una generación que creció con la promesa de que el esfuerzo tendría recompensa. Lejos de esa visión, hoy muchos jóvenes conviven con la incertidumbre diaria de no saber si podrán sostener el mes siguiente. Sin embargo varios expertos indican que, aunque sean desconocidos, existen ciertos oficios donde se puede llegar a encontrar la relación salarial que uno pretende.

Tal es el ejemplo de Minerva Chertó, ayudante en educación, que se ha dado a conocer en redes sociales sobre sus vídeos divulgativos orientados a la entrada de los jóvenes en el mercado laboral. En este sentido, la protagonista ofrece tres trabajos a considerar con una remuneración considerable. "El último que te voy a recomendar puede cambiarte la vida en menos de un año", señala. Es así como asegura que ella comenzó su carrera laboral a los 16 años y que, en la actualidad, con 25 años de edad ha estado en varios de los empleos que menciona. De esta manera, no solo cuenta con una experiencia a la que atenerse sino que también indica el progreso de sueldo que ha ido experimentando con el paso del tiempo.

Asimismo, la falta de experiencia se presenta como uno de los principales motivos del rechazo de muchas empresas. Por el contrario, estas tres opciones contemplan jornadas bien pagadas y sin necesidad estricta de experiencia laboral. Por otro lado, también recalca que alguno de ellos es ideal para la temporada de verano y que puede servir como foco para conseguir esa experiencia que se exige en otros sectores.

Operario logístico en Inditex

"Mucha gente te dice que es un trabajo físico y poco más, pero lo que no te dicen es lo bien que se cobra", destaca. El puesto de operario logístico en Inditex se presenta como una opción laboral cada vez más valorada, no solo por la estabilidad que ofrece, sino también por sus condiciones salariales. Un trabajador en formación puede llegar a cobrar alrededor de 1.330 euros brutos mensuales, una cifra que supera con claridad el salario base de muchos empleos similares en otros sectores. A medida que se gana experiencia y se accede a puestos con mayor responsabilidad, como el de especialista, el salario puede alcanzar los 2.200 euros brutos al mes, incluyendo complementos por productividad y pagas extras.

Cualquier posición en Mercadona: ideal para verano

La cadena valenciana ofrece condiciones que destacan en comparación con otras compañías del sector, tanto por la estabilidad contractual como por su política de sueldos. Un empleado de nuevo ingreso cobra en torno a 1.553 euros brutos mensuales, según las últimas cifras actualizadas por la empresa. Este salario no solo está por encima del salario mínimo interprofesional, sino que además cuenta con un plan de progresión salarial que, tras varios años de antigüedad, puede elevar el sueldo hasta los más de 2.000 euros brutos al mes en la misma categoría básica. Esta estructura retributiva, junto con contratos indefinidos desde el inicio en muchos casos, posiciona a Mercadona como una de las empresas más atractivas para quienes buscan un ingreso digno desde el primer día.

Community Manager en plataformas freelance

"No solo es el mejor pagado sino que, además, te abre puertas para trabajar desde cualquier parte del mundo. No tiene techo", insiste. Frente a los modelos tradicionales de empleo, esta figura permite trabajar de forma autónoma para múltiples marcas o proyectos, gestionando comunidades en redes sociales, creando contenido y desarrollando estrategias de comunicación online. Uno de sus principales atractivos es la libertad financiera que ofrece, ya que los ingresos dependen en gran medida de la capacidad de captar clientes y fijar tarifas. De forma aproximada, perfiles especializados pueden superar con facilidad los 2.000 euros mensuales gestionando varias cuentas al mismo tiempo. Más allá del aspecto económico, esta modalidad ofrece oportunidades de crecimiento constantes en un mercado que sigue en expansión.