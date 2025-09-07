Un economista asegura que "si dejas de parar para tomar café en tu trabajo, ganarás 10.000 euros en 10 años"

El economista Iñaki Arcocha ha revelado en una intervención en Roca Podcast que eliminar la pausa diaria para el café en el trabajo puede generar un ahorro de hasta 10.000 euros en un plazo de diez años. Según sus cálculos, un café diario de dos euros supone un desembolso anual de 700 euros que, invertido con una rentabilidad del 5%, se convertiría en una cantidad significativa al cabo de una década. Arcocha destaca que el problema no reside en consumos puntuales, sino en la acumulación sistemática de pequeños gastos que parecen inofensivos, pero minan sustancialmente la capacidad de ahorro.

El experto financiero subraya que el verdadero potencial de estos ahorros se materializa cuando se destinan a inversiones en lugar de simplemente guardarlos, ya que "ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir". Arcocha enfatiza que la clave está en la constancia y en reevaluar gastos hormiga como plataformas de streaming, aperitivos improvisados o comidas fuera de casa que, aunque individualmente parecen insignificantes, colectivamente representan oportunidades de inversión perdidas.

Un cambio de mentalidad financiera

Más allá de los números, Arcocha propone un cambio cultural en la relación con el dinero, priorizando la educación financiera y la planificación a largo plazo sobre el consumo inmediato. El economista insiste en que conocer el funcionamiento de los intereses compuestos y las inversiones seguras puede marcar la diferencia entre vivir al día y construir un futuro económico sólido.