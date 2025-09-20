El "trucazo supercasero" de un carnicero para descongelar de forma segura la carne

Mariano Sánchez, conocido como "El As Carnicero" en redes sociales, ha compartido un método rápido y efectivo para descongelar carne en tan solo cinco minutos.

Este truco consiste en sumergir la pieza de carne congelada en una olla con agua fría, añadir un poco de vinagre y una pizca de sal, y remover bien la mezcla. Según Sánchez, esta combinación acelera el proceso de descongelación sin dañar la carne.

El carnicero destaca que este método es especialmente útil para aquellos momentos en los que se ha olvidado sacar la carne del congelador con antelación. Además, resalta que, a diferencia de otros métodos como el microondas, este truco no estropea la textura ni el sabor de la carne.

El vídeo en el que Sánchez explica este truco ha recibido una gran acogida en redes sociales, con numerosos comentarios de seguidores agradecidos por compartir este sencillo pero eficaz consejo. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que, aunque el truco es efectivo, el tiempo de descongelación puede variar dependiendo del grosor de la pieza de carne.