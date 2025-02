El truco definitivo para colocar los alimentos en el carro y que no se aplasten: “Me preguntan hasta empleados de Mercadona”

Ir a comprar al supermercado no siempre acaba como uno había pensado. Al coger el carro uno va con la lista de la compra predefinida, pero al empezar a pasar por los pasillos eso va cambiando. Que si esto me hace falta, que si me doy un capricho, que si veo una buena oferta... el resultado es acabar con el carro completamente abarrotado y con una cuenta con un precio ostensiblemente mayor del inicialmente presupuestado en casa.

El único problema no es económico, también de salud de los productos. En ocasiones se colocan unos en la parte inferior por estar ubicados en los primeros pasillos o por pensar que es lo único que se va a comprar y cuando uno se quiere dar cuenta quedan aplastados por otros mucho más pesados y que pueden destrozarlos. Ohana, un padre de familia que sube vídeos a TikTok, compartió un truco para evitar que eso pase y se puedan aplastar o estallar los alimentos de nuestro carro.

Este es el truco para evitar que se aplasten los productos en el carro

El método que utiliza este consumidor es muy sencillo y eficaz: coloca alimentos como los yogures en el lateral superior del carro permitiendo que queden siempre en lo alto y no siendo nunca aplastados. Lo ejemplifica con los yogures, colocando el medio del pack en la ranura para que quede estático, pero también se puede hacer con otros alimentos como las frutas, haciendo un simple nudo.

"No sé si soy el único o no que hace esto, pero todo el mundo me dice: vaya truco. Yo, cuando hago la compra, pongo los yogures aquí", indica señalando la parte lateral del carro, donde lleva hasta cuatro packs de yogures de forma simultánea.

"Hoy me lo ha dicho hasta un empleado del supermercado", explica mientras pasea con el carro totalmente lleno por el Mercadona. Ser ordenado es muy importante para que todos los productos llegan en condiciones óptimas a casa para ser consumidos. También se puede apreciar que lleva distintos paquetes de huevos en la parte delantera y los de fruta en la trasera, dejando el centro para alimentos que es más complicado que se estropeen."Aquí tenéis un truco para que no se os aplasten los yogures", concluye su vídeo.

