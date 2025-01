Los tres yogures más saludables de Mercadona, según un nutricionista

Hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos la información necesaria para saber qué alimentos son beneficiosos para nuestro organismo y cuales no. Pero en ocasiones mucha información puede llegar a confundirnos y hacernos dudar sobre la alimentación. En este caso, en los productos lácteos, en específico en los yogures.

El mercado del yogur en España está experimentando un crecimiento notable debido a la creciente demanda de yogur bebible. Según datos de Statstista, un español medio consume al año alrededor de 6,4 kilogramos de yogur al año en una de sus últimas encuestas. En los supermercados contamos con una oferta tan grande que no sabemos elegir. Es por esto que un experto en nutrición nos explica cuales son los mejores.

¿Cuáles son los yogures más saludables de Mercadona?

La cuenta especializada en entrenamiento y nutrición @transformatelavida analiza los yogures de la cadena de supermercados Mercadona y elige las opciones más saludable. En primer lugar, hace una mención honorífica al kéfir, que aunque es muy sano, no se considera yogur ya que es otro tipo de lácteo fermentado.

En tercera posición sitúa el yogur griego, pero no los azucarados ni siquiera el natural, sino que se decantan por el ligero. Este yogur griego no lleva nada de nata y tiene la mitad de calorías. En cuanto a la segunda posición, se la lleva un clásico: el yogurt natural Hacendado. Aunque también son buenas opciones la marca Danone y La Fageda. Este yogur Hacendado no tiene azúcares añadidos y cumple la regla 3-4-3 que debe tener todo yogur de leche de vaca saludable.

Por último, en primera posición destacan un yogur que o bien lo odias o bien lo amas. El yogur natural de cabra. Solo tiene 2 ingredientes (leche entera de cabra pasteurizada y fermentos lácticos-leche-) y no hace falta ninguno más. Según el nutricionista Jesús Baraza este yogur de cabra es uno de los más saludables, pues a parte de su sabor contiene numerables nutrientes, proteínas, vitaminas y minerales, grasas saludables y probióticos, todos estos contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo.

Consumir regularmente yogur de cabra puede mejorar la digestión y la salud intestinal, gracias a su menor cantidad de caseína y lactosa y a los probióticos que regeneran la flora intestinal, aliviando los problemas digestivos. Asimismo es una aliado para fortalecer el sistema inmunológico y protege el corazón al reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.

¿Cuál es la regla 3-4-3 para elegir un buen yogur?

Para que un yogur sea considerado sano tenemos que fijarnos en sus componentes. Si observamos detenidamente la tabla tenemos que comprobar que sigan la regla 3-4-3. Esta regla no es más que el yogur debe contener un 3% de grasa, 4% de azúcar y 3% de proteínas. Si el yogur tiene estas proporciones o varía en un 1 o 2 % por encima o por abajo puede considerarse también un yogur saludable. Estos valores se cogen pues son los que están presentes de manera natural en la leche.