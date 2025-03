El truco definitivo para eliminar los malos olores del baño: el desinfectante ahora durará más de un mes y no habrá que limpiar a diario

Los malos olores en el baño es algo muy común en todos los hogares y que, en ocasiones, pueden llegar a ser complicados de eliminar en caso de no saber cuál es su origen. Una de las principales razones puede ser las fugas, pero el factor de los váteres suele cobrar mucha importancia en este aspecto. Se trata de un elemento que está presente en todas las casas y que debe de dársele la importancia necesaria a la hora de mantenerlo, para que no se convierta en un centro infestado de suciedad y de bacterias, ya quelas personas entran en contacto con ellos de forma muy frecuente.

No todo en los aseos tiene que ser el váter, hay muchos elementos que pueden ser ese origen descocido que se convierte en el foco de esos malos olores que tan poco gustan. Las duchas, los lavabos, el bidé... parece mentira, pero higienizar un baño es una de las tareas más longevas relacionada con los procedimientos de limpieza en las viviendas.

¿De dónde puede salir el mal olor de un baño?

Una vez se mantienen íntegros estos espacios existe uno de los mayores temores de aquellos que pasan horas y horas limpiando el interior de los baños, y es el siguiente: ¿Qué pasa si lo limpio entero y sigue habiendo malos olores? Lo primero que se vendría a la cabeza sería, o bien llamar a un fontanero en caso de ser algo excesivo, o bien acudir al supermercado y adquirir un ambientador que elimine el rastro de ese ambiente pestilente.

Sin embargo, existe un procedimiento que es más sencillo y que se puede realizar con productos que residan en los armarios de casa, por lo que será una opción mucho más económica, práctica y, sobre todo, eficaz. Tan solo será necesario el siguiente producto, un tenedor y un poco de fuego.

Este es el truco que hará que los malos olores desaparezcan del baño

Este proceso se trata de un truco que mantendrá el baño totalmente perfumado en el que no se tendrá que gastar más del desinfectante necesario que se arroja al interior de un váter cuando se limpia, dado que este puede ser uno de los focos que expulsen el mal olor. En vez de recurrir a todo el líquido del producto, lo que habrá que hacer será, solamente, optar por el propio envase en el que está albergado el mismo, sin tener que abrirlo.

El siguiente paso será depositarte el bote del producto en el interior del tanque del retrete, por lo que antes habrá que retirar la tapa de forma muy delicada para evitar que se caiga sobre el inodoro y pueda romperlo. Una vez se encuentre depositado la cisterna, habrá medir hasta dónde llega el nivel del agua. Por lo tanto, en del momento en el que se sepa cuál es el punto exacto que no se moja, se estará preparado para pasar a la siguiente fase.

Realizar agujeros con un tenedor caliente en el envase del desinfectante

El utensilio que habrá que utilizar es el tenedor, ya que tiene cuatro puntas afiladas que ayudarán a facilitar el punto clave de este truco casero. Se deberá calentar este utensilio de comida mediante una llama, que se puede hacer a través de una cerilla, un mechero o a través de una vitrocerámica de gas. El fuego tan solo deberá entrar en contacto con las púas del tenedor, ya que se deben hacer pequeños agujeros en el plástico que no se queda sumergido en el tanque del retrete.

Con pinchar tan solo dos veces el envase del producto (ocho agujeros en total) será suficiente y, antes de volver a guardarlo en la cisterna, habrá que dejar que se enfríe el plástico durante un par de minutos. Cuando ya se haya introducido, habrá que dejarlo depositado durante unos instantes; si se ve cómo el desinfectante se mezcla con el agua y comienzan a salir pequeñas burbujas, el resultado del truco se estará llevando de forma adecuada.

El desinfectante durará más de un mes

Cuando se tire de la cadena se podrá ver cómo se irá un poco del agua del interior, pero no toda y, gracias a ello, el desinfectante durará más de un mes y no habrá que preocuparse por estar constantemente echando el producto para limpiar el váter, ya que el líquido no ser desperdiciará y se irá vaciando muy poco a poco. Una vez el nivel del agua vuelva al mismo del principio, el proceso se volverá a repetir siempre que se tire de la cadena. Se podrá percibir porque el agua del fondo del inodoro estará del mismo color que el desinfectante, lo que significará que este truco se ha completado de manera correcta.