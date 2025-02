Jamás tires de la cadena de esta forma: las bacterias podrían impregnarse en tu cepillo de dientes

Una de las tareas que son obligatorias en todos los hogares es la de limpiar los cuartos de baño. La higiene es algo vital, y más en un lugar tan frecuentado por las personas como son los aseos, uno de los principales focos de gérmenes, suciedad y partículas que se propagan más rápido que la espuma, siempre y cuando el espacio no es mantenido de forma adecuada.

Uno de los elementos que inevitablemente están presentes en todos los servicios son los váteres, el inodoro donde cada uno hace sus necesidades. La salud de los retretes es tan importante como los demás elementos del bañó, por no decir que su limpieza es vital para asegurar el bienestar de todos. Si no se higieniza con frecuencia, no solo se producirán olores fuertes, sino que también se pueden generar obstrucciones y algo que será muy perjudicial para las personas.

¿Tirar de la cadena con la taza subida o bajada?

Un riesgo que gran parte de la población desconoce es tirar de la cadena sin cerrar la tapa del váter, algo que es un verdadero peligro para la salud. Esto se debe a que la fuerza que tiene que hacer este dispositivo para tragarse el agua y que pase por las tuberías supone que salpique varias gotas a una distancia máxima de un metro y medio.

Un baño no es una parte de la casa que tan solo tenga un retrete. Hay lavabos, duchas, cepillos de dientes, esponjas, toallas, colonias... un sin fin de elementos que pueden estar en peligro por el mero hecho de que el váter expulse su agua al exterior cuando esté contaminada por el resultado de las necesidades más íntimas de cada uno. Este proceso lo ha explicado un licenciado de la Actividad Física y del Deporte en sus redes sociales.

¿Qué pasa si tiro la cadena con la tapa arriba?

Se trata de @miguel_assal, quien en la plataforma Instagram ha realizado una publicación explicando por qué es malo tirar de la cadena sin tapar la taza del váter. Con más de 82 mil 'me gusta', este vídeo ha cobrado cierto reconocimiento en redes el cual ha sido compartido en numerosas ocasiones por los usuarios que han interactuado con el contenido. La temática sobre la que habla Miguel se basa en temas sanitarios y, prácticamente, con el objetivo de sacar el mayor rendimiento a la salud de las personas.

Junto con unas imágenes recurso de fondo, este especialista comienza el video diciendo lo siguiente: "Atento a esto porque probablemente sea la última vez que lo vas a hacer", haciendo referencia a una práctica de la que son varios los que desconocen cuáles son sus consecuencias más negativas. El proceso comienza agregando un tinte especial, de color verde claro, en el tanque de la cisterna, el cual tan solo puede ser visto con luz ultravioleta.

"Cuando tiras de la cadena comienza la lluvia, y es invisible", explica Miguel. Las gotas se impregnarán en diversos elementos del espacio del baño, como el papel higiénicopor ejemplo. Durante el vídeo se puede observar cuál es el resultado, que con la luz especial se ven pequeñas gotas que contrastan el color mostrando que ese royo ha quedado totalmente contaminado. El profesional de la actividad física explica que "para algo está este protector" que lo cubre, además de que anima al público a que, si el papel sale de su capa protectora, debe ser retirado.

El cepillo de dientes, utensilio que se puede contaminar y que nos llevamos a la boca

También se pone como otro ejemplo el cepillo de dientes, un instrumento de higiene oral que se debe utilizar todos los días en numerosas ocasiones. Lo único que necesita para alertar a los espectadores es la siguiente frase: "Con esto creo que ya no hay más que hablar", acompañado de un utensilio para la limpieza de los dientes que está totalmente manchado por pequeñas partículas; por lo tanto, también estará infectado.