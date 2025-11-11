El truco de longevidad de Angelina Torres, la mujer más longeva de España: ha muerto hoy a las 112 años

Angelina Torres Vallbona, la mujer que hasta ahora ostentaba el título de persona más longeva de España, ha fallecido este martes a los 112 años. La hazaña de alcanzar esta edad ha hecho que Torres, nacida en el municipio de Bellvís (Lleida), se posicione entre los 20 españoles más longevos desde que se tienen registros. Tras su fallecimiento, el título ha pasado a Carme Noguera, una mujer de 111 años residente en Olot (Girona).

El año pasado, el Laboratorio de Envejecimiento en Red del CSIC registraba en torno a 14.660 centenarios en nuestro país de los cuales, según el INE, 214 superaban los 110 años de edad, lo que les convertía en supercentenarios. ¿Cuál es el secreto detrás de una vida larga y plena? ¿Esconden algún secreto las vidas de las personas más mayores de España?

Respeto y gratitud, los dos grandes pilares

Manuel de la Peña es profesor de Cardiología y presidente del Instituto Europeo de la Salud y Bienestar Social, entre otros logros. En su perfil de TikTok, donde intenta llegar a las generaciones más jóvenes, el doctor tuvo la oportunidad el pasado agosto de conversar con Angelina Torres, con el objetivo de averiguar cuál era la clave detrás de su avanzada edad.

En primer lugar, De la Peña se emocionó tras conocer que Torres había estado practicando toda su vida la generosidad, afirmando que se iba a la cama pensando en cómo se encontraría la gente a la que había ayudado. "Nunca tuve un no para los demás, siempre tuve un sí", le explicaba Angelina en uno de los vídeos que el experto había compartido.

En otro fragmento, la catalana reveló que un ritual que llevaba realizando desde hace años era el de dormir con un objeto que le había aportado siempre paz espiritual. "El rosario me lo pongo debajo de la almohada, yo siempre duermo así", le confesaba a Manuel de la Peña.

Por último, cuando el doctor le pidió a Angelina Torres un consejo para las generaciones más jóvenes, la catalana no dudó ni un segundo. "Que respeten mucho a las personas mayores, porque ellos también fueron jóvenes", afirmó la supercentenaria.