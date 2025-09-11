El truco para ocultar los cables si decides colgar la televisión en la pared: no hace falta hacer obras

Colgar la televisión en la pared es una de las tendencias más comunes en decoración de interiores, pero los cables visibles pueden arruinar el efecto elegante que se busca. La buena noticia es que existen soluciones simples y accesibles para ocultarlos sin realizar obras. Desde cubrecables hasta paneles decorativos, estas alternativas combinan funcionalidad y estética, manteniendo tu salón limpio y moderno.

Por qué es importante ocultar los cables del televisor

Más allá de la estética, los cables sueltos pueden representar un riesgo de tropiezos o desconexiones accidentales. Mantenerlos ocultos no solo mejora la apariencia de la habitación, sino que también protege los equipos electrónicos y facilita la limpieza.

1. Paneles de madera o paneles decorativos

Los paneles de madera o materiales decorativos pueden cubrir la zona de la televisión y sus cables. Esta solución aporta un toque estético adicional, ya que los paneles pueden ser parte del diseño del salón, creando un fondo elegante y uniforme.

2. Cubrecables: la opción más sencilla

Los cubrecables son canaletas de plástico o metálicas que se adhieren a la pared. Permiten pasar todos los cables de manera ordenada y pueden pintarse del mismo color que la pared para integrarse perfectamente en el espacio. Se instalan en pocos minutos y no requieren herramientas complejas.

3. Accesorios y decoración estratégica

Otra alternativa es utilizar elementos decorativos, como cuadros, estantes flotantes o plantas, para disimular los cables. Esta técnica combina funcionalidad y diseño, permitiendo que los cables queden ocultos sin instalar estructuras adicionales.

4. Integrarlos con los muebles

Si tu televisión se encuentra cerca de un mueble, es posible esconder los cables detrás de estanterías, consolas o muebles diseñados para medios electrónicos. Esta opción aprovecha el mobiliario existente y evita modificaciones en la pared.

5. Paneles de tela o cortinas

Si buscas una opción más flexible, los paneles de tela o cortinas delgadas pueden cubrir la zona de cables y, al mismo tiempo, aportar textura al espacio. Esta solución es especialmente útil en habitaciones multifuncionales o en salas con cambios frecuentes de distribución.

Consejos finales para un acabado profesional