Localizan un cadáver en el fondo de un pozo en Valle de Guerra

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver en el fondo de un pozo abandonado, a unos 125 metros de profundidad, en el núcleo de Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna.

Fuentes del cuerpo señalan a Europa Press que el cuerpo sin vida --que se encontró gracias a una cámara-- fue extraído del pozo por efectivos de bomberos pasado el mediodía de este jueves y ya se han iniciado las labores de identificación. En esta zona, cerca del barrio de La Barranquera, se busca desde hace dos días a un joven que está en paradero desconocido.