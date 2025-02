Así funciona el truco del reloj, una técnica con la que la gente paga 1 euro por cualquier producto del supermercado

En los supermercados cada vez vemos un sin fin de actualizaciones que los hacen más modernos ajustándose al avance de las tecnologías. Desde hacer la compra desde casa, hasta pagar tu mismo en las cajas de autoservicio. A este último es al que nos referimos en este artículo.

Las cajas de autopago son un tipo de caja que permite que el cliente se cobre los productos él mismo. De esta manera, no es necesario que haya una persona de la tienda atendiendo al cliente. Por lo general existen dos tipos de cajas de autoservicio, una para pagar con tarjeta y la otra para pagar en efectivo. En España, cada vez es más común ver este tipo de cajas en los supermercados y tiendas de ropa.

¿Cómo funciona el truco del reloj?

Conocido como el truco del reloj, es una técnica que consiste en manipular los códigos de barras para obtener un precio más bajo en tu compra. Se emplea utilizando el código de barras de una batería de reloj para escanear los productos más caros en las cajas de autoservicio y pagar por ellos solo un euro. Así pues, conseguirás productos de alto valor a un precio ridículamente bajo sin levantar sospechas, pues en realidad lo estás pagando.

Está claro que este truco no puede realizarse si ante un dependiente de caja, pero se produce justamente en una era en la que las cajas de autopago o autoservicio es un servicio cada vez más popular y presente en todo tipo de establecimientos.

Este truco ha sido en los últimos años un verdadero dolor de cabeza para el comercio. En realidad no hace falta que el código de barras empleado sea el de una batería de reloj, sino que cualquier código de barras de un producto de bajo precio puede servir para emplear este truco.

Sanciones por realizar esta práctica

Una mujer tiene la entrada prohibida en todas las tiendas de una cadena de supermercados en Estados Unidos. Según informó el diario The Sun en su versión estadounidense, una mujer de Tenessee conocida como Ashley Croos no podrá entrar en ninguna tienda de la cadena de supermercados Walmart en todo Estados Unidos.

La mujer fue acusada de allanamiento ilegal y robo de mercancía de menos de 1.000 dólares y está detenida debido a su extenso historial de hurtos. Su carro de compra contenía artículos por un valor total superior a los 100 euros, pero Ashley iba a pagar un precio mucho menor gracias a la técnica del reloj captada por las cámaras de seguridad. Los agentes al detenerla se dieron cuenta que esa misma técnica la llevaba utilizando durante mucho tiempo, pues contaba con un largo historial de hurtos en diferentes tiendas.

Medidas adoptadas a raíz del "truco del reloj"

A raíz de este truco muchos supermercados han optado por reforzar la seguridad en las cajas de autopago, contratando un empleado de seguridad o incluso dos y se ha llegado a observar más cámaras de seguridad en esta zona, con el fin de evitar este tipo de prácticas.

En muchos otros establecimientos para no salir tan fácilmente se ha puesto en funcionamiento un tipo de bloque de seguridad mediante el cual si no escaneas el código de barras del ticket de compra no se abren las puertas y no puedes salir del local. Esta es una forma fácil y sencilla de controlar a las personas que salen por la zona de cajas de autopago.