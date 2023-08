"Uno o varios rayos" pudieron causar el incendio de San Bartolomé de Rueda (León) que está "estabilizado"

El incendio forestal que ha amenazado a la localidad de San Bartolomé de Rueda (León), declarado de nivel 2, se encuentra en "situación favorable" al haberse "estabilizado", aunque "no está controlado ni mucho menos", por lo que de momento se descarta una reducción del nivel de peligrosidad de un fuego que pudo haberse originado por "uno o varios rayos". El jefe de la Sección de Defensa del Medio Natural en Incendios Forestales de la provincia de León, Pedro Bécares, ha explicado en declaraciones a los periodistas que para esta tarde se espera "viento rolando de sentido", lo que "puede complicar la situación".

No obstante, se ha superado el "primer envite" que, en la tarde de ayer miércoles, "preocupó bastante" por el rápido avance de las llamas en una superficie forestal muy poblada, fundamentalmente de roble y pino. Esto generó "momentos complicados" debido a su avance hacia la localidad de San Bartolomé de Rueda. Por eso, se optó por fuego técnico para detener la trayectoria de las llamas, en un incendio que en un primer momento presentó "tres cabezas". Después, según ha relatado Bécares, los medios de extinción se centraron en el control del resto del perímetro, algo en lo que se ha estado "trabajando toda la noche" con medios terrestres.

El incendio ha calcinado 260 hectáreas y ya no presenta llamas

En estos momentos, el incendio no presenta llama, aunque los técnicos no lo dan por controlado, en unas tareas en las que están participando medios de la Junta de Castilla y León, procedentes de varias provincias de la Comunidad, así como del Gobierno de España y de la Diputación de León. Aunque todavía es pronto para hacer un cálculo preciso, se estima que el incendio puede haber calcinado una superficie de en torno a 260 hectáreas, lo que no supone que sea el "gran incendio" del verano en Castilla y León, a pesar de los "momentos complicados" iniciales.

A última hora de la mañana de este jueves, según ha informado la Junta en redes sociales, el operativo de extinción está compuesto por más de 260 profesionales. Entre ellos, figuran cinco técnicos, 14 agentes medioambientales, diez helicópteros, cinco aviones, una aeronave de coordinación del Miteco, un helicóptero de telecomunicaciones, ocho Equipos de Lucha Integral contra Incendios Forestales (ELIF), cuatro unidades helitransportadas de personal altamente especializado (BRIF), ocho cuadrillas terrestres, doce autobombas, nueve bulldozer, tres unidades de apoyo y un puesto de mando avanzado.

Dos miembros del operativo de extinción han resultado heridos

Además, este incendio deja dos trabajadores del operativo de extinción heridos, uno de ellos, un joven de 19 años, afectado por inhalación de humo, que fue atendido este miércoles en el centro de salud de Cistierna. El segundo herido, el conductor de un vehículo tipo buldócer, ha sufrido quemaduras después de un "pequeño atrapamiento" al quedar rodeado por las llamas en los momentos iniciales de las tareas de extinción, por lo que se encuentra en observación en el Complejo Asistencial Universitario de León.