El uso de la IA en apuestas deportivas, la puerta de entrada de los jóvenes a la ludopatía

El uso de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en apuestas deportivas transmite la falsa sensación de tener más probabilidades de ganar y supone un riesgo creciente de "engancharse" y caer en la ludopatía especialmente para los más jóvenes.

Así lo considera Luis Miguel Garay, director del área de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ante la proliferación de aplicaciones que emplean IA para procesar datos de deportes y, supuestamente, hacer predicciones.

Admite que la cantidad de variables que puede procesar la IA "es muy importante" ya que puede combinar, por ejemplo en el fútbol, desde el rendimiento individual de jugadores a las probabilidades de que se repita una alineación, entre muchos otros datos.

Con esas magnitudes "se generan patrones y tendencias" y "finalmente hay un cálculo de probabilidades" pero "no es nada más que eso" y "en el deporte hay muchos factores imprevisibles" como lesiones, decisiones arbitrales o acciones individuales imprevistas "y eso la IA no lo puede tener en cuenta".

Aun así, afirma Garay, "hay aplicaciones que se promocionan como si tuvieran una probabilidad de acertar muy alta" y que "llegan a presentarse como un algoritmo mágico e infalible para ganar" y "no deja de ser algo engañoso".

"El problema es que los jóvenes, esos que son nativos digitales, son los que más utilizan las herramientas de IA y son quienes pueden tener una falsa sensación de que así van a ganar seguro cuando apuesten" lo que "puede generar problemas de ludopatía".

Es algo, detalla, que se conoce por los expertos como "sesgo de control" que supone que "cuando un jugador cree que tiene control racional sobre el azar, en este caso porque usa tecnología, apuesta con más frecuencia".

Hay estudios en este campo, explica, que demuestran como los jugadores que utilizan herramientas de IA "asumen que hay un riesgo de perder, pero creen que por esa tecnología ganarán la siguiente vez y apuestan de nuevo".

"Es una tendencia preocupante, sobre todo en el caso de los jóvenes, que se sienten legitimados tecnológicamente para apostar, diluyen la sensación de peligro que supone el juego", explica, en alusión a las consecuencias económicas que tiene la adicción a las apuestas.

Además, se da la circunstancia de que las casas de apuestas sí utilizan la IA para hacer cálculos de probabilidades y ofrecer diferentes posibilidades a los usuarios "pero, en realidad eso no es muy diferente a lo que han hecho siempre, porque siempre han usado la estadística para su trabajo", detall a.

Pero "esas empresas tienen una ventaja" que es el que "procesan un dato que no pueden tener los usuarios, que es el de la tendencia de las apuestas" algo que "les ayuda a que se cumpla eso de que la banca siempre gana".

Ante esta situación es más necesario, considera este experto, avanzar en regulaciones "que se orienten hacia el juego responsable" y también "seguramente hace falta adaptar la normativa a una nueva realidad, como pasa en muchas cosas desde la irrupción de la IA".

"Pero por encima de eso, es una cuestión de educación, no solo respecto a las apuestas, sino de que la IA es solo una forma avanzada de procesamiento de datos y eso no te va a dar nunca la certeza de que vas a acertar en un pronóstico" y "no se puede dar la falsa sensación de que se controla un juego, un deporte", concluye el especialista de UNIR.