La vacunación contra el covid desciende en España y los expertos avisan: el virus continúa y continuará

La campaña de vacunación contra el coronavirus fue un éxito en España en los primeros años. Sin embargo, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, las tasas alcanzadas en la actualidad están muy por debajo de las deseadas, especialmente en la población de mayor riesgo.

Entre las personas de 60 a 69 años, la tasa de vacunación se ha quedado en un 32,5%, mientras que de en los mayores de 80 años, los vacunados se limitan al 64,3%.

El objetivo marcado por las autoridades sanitarias el pasado otoño era llegar al 75% de la población para la que están indicadas las últimas vacunas actualizadas -mayores de 60, personas con patologías de riesgo previas o embarazadas, entre otros-, que empezaron a pincharse de manera simultánea con la de la gripe en septiembre.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, puntualizaba hace unos días que aunque les preocupan estos datos, no cree que la caída de la cobertura obedezca a una pérdida de confianza en las vacunas en general, sino más bien a un "cansancio o hartazgo hacia la propia enfermedad", recoge EFE.

Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunación de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), también afirmó a EFE que las tasas actuales de la vacunación contra el covid están "muy por debajo de lo que hubiera sido deseable". "Afortunadamente -prosigue-, el impacto en el número de hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos y muertes ha disminuido", lo cual ha tenido su parte mala, y es que "las personas para las que está indicada no se vacunen". "Se ha subestimado el problema porque a nivel global estamos en una situación mucho mejor", argumenta la experta. No obstante, incide en que "si las personas vulnerables por edad o por tener determinadas enfermedades y comorbilidades contraen la infección, puede ser grave y tener consecuencias muy negativas, desde requerir ingresar en una UCI a la muerte".

Desde hace algo más de un mes, el número de infecciones ha vuelto a repuntar, como ya viene siendo habitual en verano: desde que estallara la crisis sanitaria, el virus Sars-Cov-2, a diferencia de la gripe, que es estacional, viene presentando un patrón con dos picos, uno invernal y otro estival. Según el último boletín de enfermedades respiratorias elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, correspondiente al periodo del 10 al 16 de junio, la incidencia ha aumentado a los 128,6 casos/100.000 habitantes frente a los 117,5 de la semana anterior, pero la tasa de hospitalización ya ha empezado a descender y de los 4,2/100.000 ha pasado a 3,5.

La cosa cambia si se atiende a la edad: la del grupo de los mayores de 80 se dispara a 91 y casi al 31 % a partir de los 65.

"Nos gustaría que esto se hubiera acabado, pero no lo ha hecho: el virus continúa y continuará", advierte Ángela Domínguez, que refresca un mensaje que parece también olvidado: "Es importante que utilicemos las medidas preventivas, el lavado de manos frecuente, la mascarilla cuando haya síntomas y ventilar los espacios en presencia de los más vulnerables". Y, por supuesto, "si una persona que tiene una indicación por edad o por tener enfermedades no se ha vacunado, que se vacune. Aún está a tiempo".