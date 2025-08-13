La venta de test de covid en farmacia se dispara y crece en un 125% desde mayo

IQVIA, proveedor de servicios de investigación clínica, ha realizado un análisis comparativo sobre la venta de test de antígenos covid en todas sus formas y presentaciones distribuidos en farmacia. Los datos analizados confirman que durante el invierno se produjo un pico de ventas de estas pruebas de autodiagnóstico combinadas, o no, con test de detección de prueba de gripe estacional.

Tras este pico se produjo una caída de las ventas que vuelve a recuperarse a partir de segunda semana de mayo y que muestra una clara tendencia al alza durante el mes de julio y primeros días de agosto, lo que es compatible con una mayor incidencia de virus respiratorios y la llegada de nuevas variantes del coronavirus que, según noticias emitidas por las autoridades sanitarias “no presentan síntomas de gravedad frente a otras variantes, aunque sí un mayor índice de transmisibilidad, especialmente en las últimas semanas”. En mayo (semanas 18 a 22) se vendían en promedio unas 55.000 cajas por semana, mientras que en julio (semanas 26 a 30) se superaron las 123.000 cajas semanales.