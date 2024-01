El veredicto de la OCU sobre las ensaladillas de supermercado: demasiada grasa y sal

El estudio “Alimentación de Conveniencia – Ready to eat” publicado por el departamento ShopperView de AECOC, señala que el 95% de los consumidores españoles incluye algún tipo de alimentos preparados en su cesta de la compra habitual.

Dos de los motivos para consumir platos ya cocinados son la falta de tiempo para elaborar comidas en casa y el bajo precio de muchos de los alimentos que se pueden encontrar en el lineal de los productos refrigerados de cualquier supermercado.

A la hora de adquirir este tipo de productos muchos consumidores tienen en cuentan sus efectos en la salud y, es que, sólo un 20 por ciento de los españoles consideran que son sanos.

Para averiguar si este tipo de alimentos resultan completos y saludables, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado ensaladillas adquiridas en la sección de platos preparados refrigerados de varias cadenas de supermercados (Alcampo, Carrefour, Mercadonda, Lidl, Aldi, El Corte Inglés, Eroski ).

Según el análisis, todas las ensaladilla tienen un exceso de sal, que suma 1,15 g/100g de media. Esto supone que en una ración de 250 gramos ya se está ingiriendo el 62% de la cantidad diaria recomendada.

Otro problema común detectado por la OCU es la presencia de todo tipo de aditivos: 6 de media. Entre ellos se ha detectado benzoato sódico, que está desaconsejado por sus reacciones de hipersensibilidad y alergia, y su sorprendente aporte calórico.

La organización de consumidores considera que las ensaladillas analizadas se preparan básicamente con vegetales como la patata, la zanahoria y los guisantes, pero tienen un exceso de mayonesa. Esto se traduce en un aporte graso de 15,5 g/100g, que para una ración de 250 g supone el 67% de la cantidad diaria recomendada en una dieta de 2.000 kcal.

Ante estos resultados, la OCU recomienda que las ensaladillas ya preparadas se consuman de vez en cuando, sobre todo su por alto contenido en grasas y en sal, peligroso para personas hipertensas.

Además, recuerda que, una vez abierto el envase, los restos no deberían guardarse en el refrigerador más de un par de días.

En cuanto al paladar, los expertos han detectado grandes diferencias en las valoraciones de degustación: frente a productos muy buenos, otros resultan decepcionantes, como las ensaladillas de La Cocina To Go (Aldi) y Chef Select Lidl. La de Aldi presenta una textura tipo mousse o gelatina, que no es lo esperado en una ensaladilla, mientras que la de Lidl tiene una textura muy líquida y desligada, con patata dura, según la OCU.

El análisis de la OCU también ha determinado que la mejor ensaladilla de las analizadas es la de Mercadona, tanto por su calidad como por su precio.