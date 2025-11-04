El PP denuncia las "mentiras" de Mónica García: "La Ponencia de Cribados no ha terminado el trabajo"

El PP ha denunciado hoy las "mentiras acusaciones" vertidas por la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus declaraciones en la sala de prensa del Consejo de Ministros, donde ha anunciado el requerimiento formal que ha enviado a las comunidades gobernadas por el PP para exigirles los datos de los cribados de cáncer en el plazo de un mes.

El Partido recuerda que los gobiernos autonómicos "nunca se han negado a facilitar los datos, sino a hacerlo de cualquier manera y por canales extra oficiales" y ha señalado que lo harán de los que esten disponibles y sean comunes "como son los de cobertura, participación y tasa de detección de los cribados", dentro de la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud

No obstante, y como ya adelantó este periódico, exponen que "la Ponencia de Cribados no ha cerrado los trabajos, por lo que el Gobierno está incumpliendo su obligación a la hora de poner en marcha la aplicación necesaria para que se vuelquen los datos requeridos".

De hecho, en sus declaraciones, la ministra ya no pide los datos de manera genérica, como había hecho hasta ahora, sino que ahora se conforma con que las comunidades autónomas le remitan "los resultados de los indicadores que tengamos disponibles".

"En lugar de insultar y amenazar a las comunidades autónomas, desde el PP lo que exigimos a la ministra-candidata es que abandone sus fobias personales contra los presidentes autonómicos, que deje de utilizar el Ministerio de Sanidad como ariete contra las autonomías y que se ponga a trabajar, desde la lealtad institucional, para solucionar los problemas del Sistema Nacional de Salud y para cumplir su obligación de cerrar la Ponencia de Cribados, requisito indispensable para que las autonomías puedan volcar los datos, una vez consensuados todos los indicadores", explican. "Si la ministra quiere volver a ser útil y abandona el electoralismo que ya le caracteriza, le instamos a que convoque un Consejo Interterritorial Extraordinario con dos puntos en el orden del día: cerrar lo establecido por la Ponencia de Cribados y abordar el gran reto del sistema sanitario, que es la falta de profesionales, cuestión que depende exclusivamente del Gobierno de España", añaden.