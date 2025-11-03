Vueling refuerza esta ruta europea con dos vuelos directos diarios desde Barcelona

Vueling ha informado que reforzará su ruta internacional entre Barcelona y Estambul a partir del verano 2026. Concretamente, operará 13 frecuencias semanales entre ambas ciudades con una media de dos vuelos directos.

La ruta entre Estambul y Barcelona se inauguró en 2024, con tres frecuencias semanales. Este verano se reforzó con hasta 7 y el próximo, Vueling ofrecerá "145.080 asientos, 65.000 plazas más que en 2025".

Según ha informado la compañía, "este refuerzo consolida el papel estratégico de Barcelona-El Prat en la red de medio radio de Vueling, ampliando la conectividad con destinos clave". Además, ha recordado que "Vueling fue la primera aerolínea española en ofrecer la conexión directa Barcelona–Estambul".

Más rutas desde Barcelona

Vueling ya presentó en agosto tres nuevas rutas internacionales desde el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, para la próxima temporada de inverno. Según comunicó la compañía, las rutas estarán operativas a partir del próximo mes de noviembre, aunque ya están disponibles en la web de la aerolínea.

Las tres nuevas conexiones internacionales son las siguientes: Ljubljana, capital de Eslovenia, Agadir, ciudad del sur de Marruecos, y Estrasburgo, en Francia. La aerolínea se convirtió así en la única en ofrecer conexión directa entre el aeropuerto de El Prat y Ljubljana y Agadir. Ambas rutas estarán operativas a partir del 16 de noviembre. La conexión con Estrasburgo es una ruta especial para la temporada navideña, y estará operativa entre el 27 de noviembre y el 4 de enero de 2026.