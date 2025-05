Las 700 mejores frases para los Estados de WhatsApp

Si buscas las mejores frases para los Estados de WhatsApp, deja de buscar, porque te las mostramos en este artículo. Hemos recopilado las mejores frases para poner en los Estados de WhatsApp, lo que te permitirá expresar lo que sientes, ya sea amor, tristeza, enfado, motivación o, incluso si quieres subir una en inglés.

Todas estas 700 frases para Estados de WhatsApp son gratis y las puedes copiar y pegar en tu Estado. Las hemos dividido por categorías, por ejemplo, amor o frases graciosas, así te será más fácil encontrarlas. No te demoramos más, baja para ver las mejores frases para los Estados de WhatsApp.

Tanto si buscas el amor como si estás completamente enamorado de una persona que te corresponde, estas frases de amor para Estados de WhatsApp definirán como te sientes.

Continuamos con las mejores frases para Estados de WhatsApp, ahora le toca el turno a laspara subir en los Estados de WhatsApp.

Si hablamos de las mejores frases para Estados de WhatsApp, no podemos obviar las más graciosas, con las que tus contactos se echarán unas risas a costa de lo ingeniosas que son.

Mi cama me dice que no me levante, y yo siempre le hago caso.

El café no me quita el sueño, me lo patrocina.

Ay, la vida, que maravillosa aventura. Para celebrar sus triunfos y pérdidas, tenemos estas 100 frases sobre la vida para WhatsApp.

Por otro lado, si quieres expresar tristeza, estas son 100 frases tristes para Estados de WhatsApp.

No me queda más que aceptar que ya no somos lo que éramos.

No es que no quiera ser feliz, es que ya no sé cómo.

En ocasiones no sentimos tristeza, sino enfado, un gran enfado que tenemos que liberar de cualquier forma. Por ello, aquí te dejamos 100 frases de enfado para Estados de WhatsApp.

No necesito que me entiendas, solo que me respetes.

No me provoques, porque esta vez no voy a quedarme callado.

No soy de piedra, también me duele que no me valoren.

No me hagas hablar, porque si lo hago, no será bonito.

No me pidas que me calme, porque ya estoy cansado de calmarme.

Estoy enfadado porque me importa, si no, ya me habría ido.

No me provoques si no estás preparado para mi reacción.

No me pidas que me calme cuando fuiste tú quien me hizo estallar.

No me provoques, porque esta vez no me voy a quedar callado.

No me provoques, porque hoy no estoy para tonterías.

No me busques si no estás dispuesto a escuchar la verdad.

No es que me importe demasiado, es que me cansé de tu actitud.

No me busques cuando ya sabes que no me vas a encontrar.

No me hagas explotar, porque no te va a gustar.

¿Y lo bien que queda todo en inglés, qué? Por último, vamos a dejarte las 100 mejores frases en inglés para Estados de WhatsApp. Combinamos todo tipo de intención.

Success doesn’t come from what you do occasionally, but from what you do consistently.

Push yourself because no one else is going to do it for you.

Your only limit is your mind.

One day or day one – you decide.

Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.

Wake up with determination, go to bed with satisfaction.

You are capable of more than you know.

Be stronger than your excuses.

Dreams don’t work unless you do.

When life gets tough, toughen up!

Great things never come from comfort zones.

Mistakes are proof that you are trying.

Don’t watch the clock; do what it does – keep going.

Success is not the key to happiness; happiness is the key to success.

Believe you can, and you’re halfway there.

Do something today that your future self will thank you for.

Be a voice, not an echo.

Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.

Take only memories, leave only footprints.

Life is what happens when you’re busy making other plans.

Be yourself; everyone else is already taken.

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.

The best view comes after the hardest climb.

I can’t imagine my life without you.

You and I are like a perfect melody.

Your love is the light that guides my way.

I never knew what love was until I met you.

You are the piece that completes my puzzle.

My heart found its beat when I found you.

You are the reason behind my happiness.

I love you more than words can express.

Loving you is my favorite adventure.

With you, every day feels like a beautiful song.

I never believed in soulmates until I met you.

Your smile is my favorite melody.

You are my favorite place to escape.

The pain of today will be the strength of tomorrow.

The saddest thing is feeling alone even when you’re surrounded by people.

I smile so no one knows I’m hurting.

Sometimes, the only thing you can do is let it hurt.

Losing you hurt more than I ever thought it would.

I keep myself busy to forget, but it never works.

My heart is heavy, but my soul is still fighting.

The hardest part is saying goodbye when you want to stay.

I’m tired of pretending that I’m okay.

It hurts when you realize you aren’t as important to someone as you thought.

I miss the person I was before I met you.

My heart hurts, but I’ll keep smiling.

Sometimes, silence is the loudest cry.

I’m done being the bigger person.

Don’t play with my feelings if you’re not serious.

I don’t owe anyone an explanation for my feelings.

I’m not perfect, but I never deserved this.

Sometimes, it’s better to be alone than surrounded by fake people.

Don’t make me hate you for what you did.

My patience has limits, and you just reached it.

I’m not a second option, either choose me or lose me.

I trusted you, and you let me down.

I don’t have time for your drama.

You crossed the line, and now I’m done.

I’m not angry, I’m just done.

I’m on a seafood diet. I see food, and I eat it.

I’d agree with you, but then we’d both be wrong.

I’m not a morning person. Or a night person. Actually, I’m barely a person.

I’m not arguing, I’m just explaining why I’m right.

I need six months of vacation, twice a year.

My favorite exercise is a cross between a lunge and a crunch... I call it lunch.

My bed and I have a special relationship. We’re perfect for each other.

Sometimes, the hardest battle is against yourself.

Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.

The soul always knows what to do to heal itself.

Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong.

Life is too short to be anything but happy.

People may hear your words, but they feel your attitude.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

The only way to make sense out of change is to plunge into it.

Your life does not get better by chance; it gets better by change.

Sometimes it takes a good fall to really know where you stand.

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

Life becomes easier when you accept the apology you never got.

Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.

Don’t stress over what you can’t control.