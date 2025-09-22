Se acaba la espera y los móviles plegables más recientes de Samsung comienzan a recibir One UI 8 con Android 16

Hace una semana te confirmamos el lanzamiento oficial de One UI 8, la nueva versión de la capa de personalización de Samsung para sus dispositivos con Android basada en Android 16 y posteriormente te desvelamos cuáles son los móviles de Samsung que van a recibir esta actualización antes de que acabe el año.

Pues bien, dos de esos terminales son los Samsung Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6, los cuales ya te podemos confirmar que han empezado a recibir la actualización estable a One UI 8 con Android 16 en Corea. Esto quiere decir que la versión definitiva para los usuarios en Europa, sobre todo en España, está más cerca que nunca.

One UI 8 y Android 16 llega a los usuarios Beta de los Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6 en Corea

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, hace unas horas el popular leaker Tarun Vats ha compartido un post en X, la antigua Twitter, en el que revela que los Samsung Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6 de Corea se han empezado a actualizar con la versión estable de One UI 8 basada en Android 16.

Esta nueva actualización de software está llegando a los Samsung Galaxy Z Fold6 de Corea con las versiones de firmware F956NKSU2CYI7, F956NOKR2CYI7 y F956NKSU2CYHC y a los Galaxy Z Flip6 de este mismo país con los números de compilación F741NKSU2CYI6, F741NOKR2CYI6 y F741NKSU2CYHC.

En ambos casos, este nuevo firmware está disponible solo para los usuarios del programa Beta de One UI 8.0 de Corea y pesa unos 600 MB, pero ya sabemos que se lanzará muy pronto para todos los propietarios de estos smartphones plegables en todo el mundo con un tamaño de descarga de alrededor de 4 GB.

Actualización de Android en los Samsung Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6 a One UI 8 Samsung

Además, como no podía ser de otra forma, esta nueva actualización incluye el parche de seguridad de septiembre de 2025, el cual corrige dos vulnerabilidades críticas y otras dos de alto riesgo que fueron parcheadas en el sistema operativo Android y solventa otros 25 problemas de seguridad que solo afectaban a los dispositivos Galaxy.

Cómo descargar la última versión de One UI 8 en tu Samsung Galaxy

Como comentamos, las actualizaciones de Samsung suelen ir por zonas geográficas. Por eso Corea del Sur suele ser la primera, al ser Samsung una empresa surcoreana y uno de sus mayores bastiones de ventas.

Pero si quieres comprobar antes que nadie si tu Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 ya cuenta con la última versión de Android disponible, sigue estos pasos.

En tu smartphone, abre la aplicación de Ajustes. Procede hasta la parte inferior de la lista y abre Actualización de software. Por regla general, a no ser que tengas una notificación avisándote que ya cuentas con la actualización, no te saldrá nada o te dirá que ya tienes la última versión disponible instalada. Actualiza esta sección deslizando hacia abajo y cuando salte la nueva versión pulsa en el botón Descargar e instalar.