¿Tienes uno de estos móviles Samsung? Recibirás la actualización a One UI 8 antes de que acabe el año

Samsung por fin ha confirmado cuáles son los primeros móviles que van a recibir la esperada actualización a Android 16 en los próximos meses

La parte trasera del Samsung Galaxy S25 FE en su acabado negro intenso
La parte trasera del Samsung Galaxy S25 FE en su acabado negro intensoChristian ColladoDifoosion
Christian Collado
Madrid
Última actualización:

Samsung comenzó a desplegar oficialmente One UI 8, basado en Android 16, el 15 de septiembre. Y, aunque la serie Galaxy S25 fue la primera en recibir la actualización, la compañía ha confirmado una lista de dispositivos que serán elegibles para actualizarse a lo largo de este año 2025. La mala noticia es que la actualización no llegará hasta octubre para el resto de móviles, por lo que todavía habrá que esperar un poco.

Aun así, la lista es bastante extensa y nos da una idea clara del plan de actualizaciones de Samsung. Si tienes un móvil o una tableta de las siguientes series, recibirás la actualización antes de que finalice el año.

La lista completa de dispositivos Galaxy que recibirán One UI 8

  • Galaxy S25

  • Galaxy S25+

  • Galaxy S25 Ultra

  • Galaxy S25 Edge

  • Galaxy S24

  • Galaxy S24+

  • Galaxy S24 Ultra

  • Galaxy S23

  • Galaxy S23+

  • Galaxy S23 Ultra

  • Galaxy S22

  • Galaxy S22+

  • Galaxy S22 Ultra

  • Galaxy Z Fold 6

  • Galaxy Z Flip 6

  • Galaxy Z Fold 5

  • Galaxy Z Flip 5

  • Galaxy Z Fold 4

  • Galaxy Z Flip 4

  • Galaxy S24 FE

  • Galaxy S23 FE

  • Galaxy S21 FE

  • Galaxy Tab S10

  • Galaxy Tab S10 Lite

  • Galaxy Tab S9

  • Galaxy Tab S8

  • Galaxy Tab S10 FE

  • Galaxy Tab S9 FE/FE+

  • Galaxy A56 5G

  • Galaxy A55 5G

  • Galaxy A54 5G

  • Galaxy A36 5G

  • Galaxy A35 5G

  • Galaxy A34 5G

  • Galaxy A26 5G

  • Galaxy A25 5G

  • Galaxy A17 5G

  • Galaxy A17

  • Galaxy A16 5G

  • Galaxy A16

  • Galaxy A15 5G

  • Galaxy A07

  • Galaxy A06 5G

  • Galaxy A06

  • Galaxy A73 5G

  • Galaxy A53 5G

  • Galaxy A33 5G

Aunque la lista no es completamente exhaustiva, ya que omite algunos modelos específicos de cada región, nos da una buena idea de la hoja de ruta de Samsung y nos confirma que la mayoría de los dispositivos compatibles recibirán la actualización antes de que finalice 2025. Por otro lado, existen algunos modelos más antiguos que, si bien serán compatibles con la actualización, no la recibirán hasta bien entrado el próximo año 2026.

