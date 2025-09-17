Android
¿Tienes uno de estos móviles Samsung? Recibirás la actualización a One UI 8 antes de que acabe el año
Samsung por fin ha confirmado cuáles son los primeros móviles que van a recibir la esperada actualización a Android 16 en los próximos meses
Samsung comenzó a desplegar oficialmente One UI 8, basado en Android 16, el 15 de septiembre. Y, aunque la serie Galaxy S25 fue la primera en recibir la actualización, la compañía ha confirmado una lista de dispositivos que serán elegibles para actualizarse a lo largo de este año 2025. La mala noticia es que la actualización no llegará hasta octubre para el resto de móviles, por lo que todavía habrá que esperar un poco.
Aun así, la lista es bastante extensa y nos da una idea clara del plan de actualizaciones de Samsung. Si tienes un móvil o una tableta de las siguientes series, recibirás la actualización antes de que finalice el año.
La lista completa de dispositivos Galaxy que recibirán One UI 8
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy S24 FE
Galaxy S23 FE
Galaxy S21 FE
Galaxy Tab S10
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S9 FE/FE+
Galaxy A56 5G
Galaxy A55 5G
Galaxy A54 5G
Galaxy A36 5G
Galaxy A35 5G
Galaxy A34 5G
Galaxy A26 5G
Galaxy A25 5G
Galaxy A17 5G
Galaxy A17
Galaxy A16 5G
Galaxy A16
Galaxy A15 5G
Galaxy A07
Galaxy A06 5G
Galaxy A06
Galaxy A73 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy A33 5G
Aunque la lista no es completamente exhaustiva, ya que omite algunos modelos específicos de cada región, nos da una buena idea de la hoja de ruta de Samsung y nos confirma que la mayoría de los dispositivos compatibles recibirán la actualización antes de que finalice 2025. Por otro lado, existen algunos modelos más antiguos que, si bien serán compatibles con la actualización, no la recibirán hasta bien entrado el próximo año 2026.
