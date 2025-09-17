¿Tienes uno de estos móviles Samsung? Recibirás la actualización a One UI 8 antes de que acabe el año

Samsung comenzó a desplegar oficialmente One UI 8, basado en Android 16, el 15 de septiembre. Y, aunque la serie Galaxy S25 fue la primera en recibir la actualización, la compañía ha confirmado una lista de dispositivos que serán elegibles para actualizarse a lo largo de este año 2025. La mala noticia es que la actualización no llegará hasta octubre para el resto de móviles, por lo que todavía habrá que esperar un poco.

Aun así, la lista es bastante extensa y nos da una idea clara del plan de actualizaciones de Samsung. Si tienes un móvil o una tableta de las siguientes series, recibirás la actualización antes de que finalice el año.

La lista completa de dispositivos Galaxy que recibirán One UI 8

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S9 FE/FE+

Galaxy A56 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A06

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Aunque la lista no es completamente exhaustiva, ya que omite algunos modelos específicos de cada región, nos da una buena idea de la hoja de ruta de Samsung y nos confirma que la mayoría de los dispositivos compatibles recibirán la actualización antes de que finalice 2025. Por otro lado, existen algunos modelos más antiguos que, si bien serán compatibles con la actualización, no la recibirán hasta bien entrado el próximo año 2026.