Acaban de descubrir un gigantesco depósito de oro enterrado en el corazón de este país: es una cantidad tan grande que puede cambiarlo todo

Las cifras económicas que llegan desde la provincia de Hunan son de las que quitan el hipo y confirman el potencial del subsuelo chino. En el depósito de Wangu, las prospecciones han certificado la existencia de un tesoro subterráneo con un valor superior a los 83.000 millones de dólares al cambio actual. Aunque de momento se han asegurado 300 toneladas a dos kilómetros de profundidad, el optimismo es la nota dominante entre los geólogos, quienes calculan que bajando hasta la cota de los 3.000 metros podrían aflorar más de 1.000 toneladas de este metal.

Por otro lado, la situación en la provincia de Liaoning presenta un escenario técnico distinto, pero igualmente prometedor, con el hallazgo de Dadonggou. Aunque en este caso hablamos de un mineral de baja ley, la inmensa cantidad estimada, que ronda las 1.500 toneladas, lo convierte en una oportunidad de negocio redonda gracias a que su tasa de recuperación es muy alta, oscilando entre el 65% y el 91%, lo que garantiza su viabilidad comercial.

No obstante, conviene no perder la perspectiva y observar el tablero internacional con frialdad, pues Norteamérica sigue ostentando récords difíciles de batir en este sector. A pesar del indudable éxito chino, todavía existen yacimientos de mayor envergadura en el planeta, como el proyecto KSM en Canadá con sus casi 4.800 toneladas, o el de Pebble en Estados Unidos, nación que bajo el mandato del actual presidente Donald Trump mantiene unas reservas calculadas en dicha zona de 3.310 toneladas. Esta visión de liderazgo se extiende a otros ámbitos, como demuestra el hecho de que la élite tecnológica de EE. UU. se reúne con Donald Trump para blindar su hegemonía en sectores clave más allá de la minería.

Un cambio en la estrategia geológica

En este sentido, lo verdaderamente revolucionario del descubrimiento en Dadonggou es su ubicación colindante con la falla Tan-Lu, un detalle técnico que obliga a reescribir los mapas de prospección. Según informan medios especializados, tal y como recogen desde Science Alert, este hallazgo sugiere que podríamos haber estado descartando zonas ricas en mineral basándonos en teorías que se consideraban erróneas hasta la fecha, lo que abre una ventana inesperada para la exploración en toda la región.

De hecho, la suma combinada de ambos descubrimientos supone una inyección de recursos naturales sin precedentes para las arcas de Pekín. Hablamos de una masa potencial conjunta que supera las 2.000 toneladas métricas, lo que consolida estos hallazgos como los más grandes jamás registrados en la historia del país y refuerza considerablemente las reservas estratégicas del gigante asiático en un momento de máxima competencia global por las materias primas.