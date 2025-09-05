La élite tecnológica de EE.UU. se reúne con Donald Trump con alabanzas a su gestión de la inteligencia artificial

Donald Trump se reunió con los máximos responsables de algunas de las empresas tecnológicas más importantes de EE.UU. el pasado jueves 4 de septiembre. Una cena donde estaban invitados los personajes más relevantes, como el CEO de Meta Mark Zuckerberg, el fundador de Microsoft Bill Gates, el fundador de Google Sergey Brin, el fundador de OpenAI Sam Altman o el CEO de Apple Tim Cook.

La temática de esta cena era reunir a los dirigentes más importantes del mundo de la inteligencia artificial en un solo sitio y lo más relevante no han sido acuerdos o avances en el mundo de la IA, sino las alabanzas de los dirigentes directamente a Donald Trump o a su gobierno.

Según informa Business Insider, durante la cena la Casa Blanca animó a los más de 30 asistentes a compartir elogios al presidente del país.

Uno de los grandes personajes ausentes en esta cena fue el CEO de Tesla, xAI y SpaceX, Elon Musk, que tras su paso como dirigente de DOGE, la división creada por el gabinete de Trump centrada en realizar recortes en los presupuestos de todas las áreas del gobierno, aunque la Casa Blanca comunicó que asistiría un representante de xAI.

Esto es lo que algunos de los CEO y fundadores de grandes empresas tecnológicas estadounidenses comentaron sobre la gestión de Donal Trump en su nuevo grupo de trabajo centrado en la educación sobre la inteligencia artificial.

Sundar Pichai, CEO de Google, comentó "El momento de la IA es uno de los más transformadores que ninguno de nosotros haya visto jamás... El Plan de Acción de la IA, bajo su liderazgo, es un gran comienzo, y estamos deseando trabajar juntos; y gracias por su liderazgo". El fundador de Google Sergei Brin elojío la política de apoyo de Trump a las empresas de IA, "Es un punto de inflexión realmente increíble ahora mismo en la IA y el hecho de que su administración apoye a nuestras empresas en lugar de luchar contra ellas es enormemente importante".

Uno de los directivos con más alabanzas a Trump fue Sam Altman, CEO de OpenAI y una de las empresas más importantes del sector: "Gracias por ser un Presidente tan favorable a las empresas y a la innovación. Es un cambio muy gratificante... La inversión que se está produciendo aquí, la capacidad de recuperar el poder de la industria... No creo que esto fuera posible sin su liderazgo", comentó el directivo en un mensaje que se hizo público en el perfil de X de la administración de Trump.

Por su parte, Tim Cook, CEO de Apple a las puertas de presentar el nuevo iPhone 17 y que requiere una especial relación con el gobierno de Trump para circunvalar los aranceles impuestos a China, donde se fabrica la gran mayoría de sus productos, comentó en la cena "Quiero agradecerle por marcar la pauta para que pudiéramos hacer una importante inversión en Estados Unidos... Eso dice mucho sobre su enfoque, su liderazgo y su enfoque en la innovación", según cita la cuenta del gabinete en X.

Otros de los asistentes a la gala sobre inteligencia artificial fueron el CEO de Microsoft Satya Nadella, los inversores de capital de riesgo David Sacks y Chamath Palihapitiya, el fundador de la plataforma de aprendizaje de programación para niños Code.org Cameron Wilson, la CEO de AMD Lisa Su o el recién nombrado jefe de IA de Meta y fundador de ScaleAI Alexandr Wang entre otros.