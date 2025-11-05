Agatha Christie toma el relevo de Benoit Blanc en Netflix con una miniserie de 3 episodios

Parece que últimamente los true crime, aquellos programas basados en investigaciones reales por parte de forenses, policía o ambos, copan todas las portadas, pero todavía hay hueco para la ficción, y Netflix nos lo ha demostrado recientemente con la llegada de la tercera parte de Puñales por la espalda, subtitulada como De entre los muertos, a su catálogo.

Un éxito al que ya le ha salido competidor, pues la plataforma ha fichado a la autora de novelas policiacas y de suspense por antonomasia, Agatha Christie, para una nueva adaptación en formato de miniserie titulada Las siete esferas.

Fecha y qué podemos esperar

Basada en la novela del mismo nombre publicada en 1929, esta producción británica de tres episodios se estrenará en Netflix el 15 de enero de 2026.

La serie, ambientada en la Inglaterra de 1925, comienza con una broma aparentemente inofensiva durante una elegante fiesta en una mansión campestre que termina en asesinato. A partir de ahí, la joven e inquisitiva Lady Eileen "Bundle" Brent deberá desentrañar una compleja red de secretos y conspiraciones que amenazan con cambiar su vida para siempre.

En palabras de la propia plataforma, se trata de "un drama ingenioso, ágil y cargado de suspense", fiel al estilo de la Reina del Crimen.

La protagonista está interpretada por Mia McKenna-Bruce, ganadora del BAFTA Rising Star por How to Have Sex, que encabeza un reparto repleto de nombres británicos de primer nivel. La acompañan Helena Bonham Carter como Lady Caterham, Martin Freeman (Sherlock) como el inspector Battle, Corey Mylchreest (La reina Carlota), Ed Bluemel (Sex Education) y Nabhaan Rizwan (Kaos).

Hay hasta un bisnieto de la autora implicado

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Suzanne Mackie (The Crown), Chris Sussman (Good Omens) y Chris Sweeney (The Tourist), que además dirige los tres episodios. Mackie, que produce la ficción bajo su sello Orchid Pictures, ha afirmado que "traer Las siete esferas a la vida y presentar a una nueva generación de personajes de Christie ha sido un verdadero placer".

Por su parte, James Prichard, bisnieto de la escritora y responsable de Agatha Christie Limited, ha destacado que Bundle Brent "es uno de los personajes más ingeniosos y divertidos creados por mi bisabuela”, y que verla cobrar vida en esta versión "será un sueño hecho realidad".